Nach den Anschlägen auf das deutsche Stromnetz, hat die Polizei im Großraum Hamburg Energiewerke durchsucht. Was die Innenbehörde zur Bedrohungslage sagt.

Die Sabotageakte an Umspannwerken in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen sorgen bundesweit für Wirbel. Noch am selben Tag hat die Polizei unter anderem Energieanlagen in Billbrook und Wedel durchsucht. Noch ist unklar, wer hinter den Attacken steckt. Hamburgs Innensenator rechnet damit, dass solche Angriffe in Zukunft weiter zunehmen werden – was die Behörde dagegen tut und ob die Polizei bei den Durchsuchungen etwas gefunden hat.

„Zentrale Anlagen der Hamburger Energieinfrastruktur sind umfangreich geschützt“, sagt ein Sprecher der Innenbehörde auf MOPO‑Anfrage und verweist auch auf die Betreiber. Sie seien zu angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen verpflichtet, sowie zur Vorsorge, Erkennung und Meldung solcher Vorfälle.

Nach MOPO-Informationen hat die Polizei bei ihren Durchsuchungen am Mittwoch keine Auffälligkeiten festgestellt. In diesem Jahr gab es in Hamburg bisher auch noch keine Sabotagen am Stromnetz.

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Innensenator Grote: „Hybride Angriffe werden intensiviert“

„Die Betreiber haben zudem ein umfangreiches Krisenkonzept. So werden in Krisenstabsübungen regelmäßig mögliche Angriffsszenarien auf die Energieinfrastruktur durchgespielt, um aus den Erkenntnissen die Sicherheit der Energieversorgung weiter zu erhöhen“, so der Sprecher der Innenbehörde.

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„Russlands Kriegsführung geht weit über die Ukraine hinaus und richtet sich immer gezielter auch gegen die Länder, die die Ukraine unterstützen, insbesondere Deutschland“, sagt Innensenator Andy Grote (SPD). Man müsse damit rechnen, dass diese hybriden Angriffe von Desinformation, über Cyberattacken bis hin zu Anschlägen mit Sprengstoff und Waffen „weiter intensiviert werden, mit dem Ziel, uns zu verunsichern“. Umso wichtiger sei es, dass der Bund die Länder eng einbeziehe und gemeinsam die Abwehrfähigkeit zu stärken.

Sabotage am Stromnetz: Verdächtige Beobachtungen melden

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Schon der Anschlag auf das Stromnetz in Berlin im Januar 2026 und der vorangegangene Brandanschlag im September 2025 hatten dazu geführt, dass die Schutzkonzepte für das Hamburger Stromnetz nochmals überprüft wurden und laufend überprüft werden. Auch die Sicherheitsbehörden sind im Umfeld entsprechender Einrichtungen verstärkt präsent.

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„Wichtig ist auch, dass wir als Gesellschaft wachsam sind und verdächtige Beobachtungen nicht einfach hinnehmen“, so der Behördensprecher. „Verdächtige Beobachtungen können und sollten jederzeit der Polizei gemeldet werden.“

Hamburg investiert 60 Millionen Euro

Der Senat habe bereits viele Maßnahmen gegen verschiedene Bedrohungen eingeleitet, insbesondere für die Drohnenabwehr in Hamburg. Konkrete Angaben könne man aus taktischen Gründen aber nicht machen.

Hamburg investiert im kommenden Haushalt 60 Millionen Euro aus dem Hamburger Investitionsbooster/Sondervermögen des Bundes für Maßnahmen zur Stärkung der Drohnenabwehr, der Krisenresilienz und des Bevölkerungsschutzes.

Die neu eingerichtete Abteilung „Krisenbewältigung und Bevölkerungsschutz“ in der Innenbehörde beschäftige sich zudem fortlaufend mit Risikoszenarien für Hamburg und entwickle gemeinsam mit Fachbehörden und Partnern entsprechende Präventions- und Bewältigungsstrategien. Das LKA Hamburg hat 2025 einen Fachbereich für Spionage, Sabotage und hybride Bedrohungen eingerichtet.

Wer steckt hinter den Anschlägen?

In Brandenburg wollten Unbekannte an einem Umspannwerk mit selbstgebauten Flugkörpern, ähnlich wie Silvesterraketen, einen Kurzschluss an den Hochspannungsleitungen auslösen. In Bergheim bei Köln wurde ein Kurzschluss herbeigeführt, der eine Störung am Umspannwerk verursacht hat. Die Folge: Fünf Braunkohle-Kraftwerksblöcke gingen vom Netz. Größere Auswirkungen auf die Stromversorgung gab es in beiden Fällen jedoch nicht. Die Vorfälle erinnern an den Brandanschlag auf eine Kabelbrücke in Berlin zu Beginn des Jahres – damals gab es einen großflächigen, mehrtägigen Stromausfall.

Ist es ein Zufall, dass sich die Anschläge an dem Tag ereignen, an dem neue Sanktionen gegen Russland angekündigt werden? Das ist derzeit noch unklar. Beide Vorfälle sind nach Angaben der Polizei auf verfassungsfeindliche Sabotage zurückzuführen. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte: „Wir prüfen zwei Richtungen: fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus.“ Zu dem Stromausfall in Berlin hatte sich eine linksextreme Gruppe bekannt, deren Schreiben wurde als realistisch eingestuft.