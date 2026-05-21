Nach Rohrbrüchen in Hamburg: Vollsperrung dauert an – doch es gibt eine Entlastung

Nach den beiden Rohrbrüchen in Wilstorf und Harburg gibt es neue Entwicklungen: Sowohl auf der Buxtehuder Straße als auch am Marmstorfer Weg laufen die Arbeiten an den beschädigten Leitungen weiter. Für Autofahrer soll sich die Lage jetzt zumindest teilweise entspannen.

Auf der Buxtehuder Straße war vergangene Woche eine große Trinkwasserleitung gebrochen. Dort wird der Verkehr bereits einspurig an der Schadensstelle vorbeigeführt. Nun soll die Verkehrsführung weiter angepasst werden.

Nach Angaben von Hamburg Wasser werden in der Nacht zu Freitag beide freigegebenen Fahrstreifen wieder auf 4,50 Meter verbreitert. Damit soll sich die Verkehrssituation auf der B73 wieder entspannen, weil auch Schwertransporte wieder durch den betroffenen Bereich kommen.

Nach Wasserrohrbruch: Marmstorfer Weg weiter gesperrt

Auch am Marmstorfer Weg (Wilstorf) gehen die Arbeiten weiter. Dort war am Dienstagnachmittag unterhalb der Straßenbrücke der B75 eine Abwasser-Druckleitung gebrochen. Die Folge: Der Marmstorfer Weg musste großräumig gesperrt werden.

Die Vollsperrung zwischen Hoher Straße und Dahlenkamp bleibt vorerst bestehen. Hamburg Wasser will aber möglichst bis Ende dieser Woche, spätestens bis Mitte nächster Woche, eine provisorische Lösung für den Verkehr schaffen.

Wie lange Sperrungen andauern, ist unklar

Dafür soll die westliche Fahrbahnseite ab Donnerstag neu asphaltiert werden. Ziel ist, den Verkehr einspurig am Baufeld vorbeizuführen. Ob und wann das klappt, hängt laut Hamburg Wasser aber noch von der behördlichen Abstimmung ab.

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Wie lange beide Maßnahmen insgesamt dauern und wann der Verkehr wieder ganz normal laufen kann, ist weiter unklar. (mp)