Nach Raubüberfall auf Seniorin: Polizei nimmt 45-Jährigen fest

Er riss ihr einen Ring vom Finger, verletzte sie dabei und flüchtete: Im April hat ein Mann einen Raubüberfall auf eine 88-Jährige in Eißendorf begangen. Seitdem fahndete die Polizei öffentlich nach dem Täter. Jetzt gab es eine Verhaftung.

Die Polizei hat am Montag einen 45-jährigen Mann verhaftet. Die Auswertung von Beweismitteln, darunter DNA-Spuren, habe die Ermittler auf die Spur des Mannes gebracht, so die Polizei am Mittwoch.

Raubüberfall auf 88-Jährige: Verdächtiger in U-Haft

Die Frau war bei dem Raubüberfall im April auf der Straße Seestücken unterwegs, als sie von einem Mann nach Kleingeld gefragt worden sein soll. Daraufhin habe er sie plötzlich angegriffen und ihr den Ring vom Finger gerissen. Die 88-Jährige stürzte und kam in eine Klinik. Der Täter soll humpelnd geflüchtet sein. Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. (nf)