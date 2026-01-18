Nach plötzlichem Tod von Szene-Wirt: So geht es weiter mit seinen Restaurants

Der plötzliche Tod des „Zauberers von Ottensen“ hat weit über den Stadtteil hinaus für Bestürzung gesorgt. In den sozialen Medien drücken die Menschen ihre Trauer um Cengiz Özdemir, Wirt des Bistros „Lily of the Valley“ und der Restaurants „Ivy“, aus. Jetzt steht fest, wie es weitergeht mit den beliebten Läden.

Die Blumen sind beiseitegeräumt, drinnen brennt wieder Licht: Seit Samstag hat das „Lily of the Valley“ (Deutsch: Maiglöckchen) in der Bahrenfelder Straße 212 (Ottensen) wieder geöffnet. Auch die beiden Schwestern, das „Ivy“ (Deutsch: Efeu) in der Mottenburger Straße 26 und im Hopfensack 8 (Altstadt), versuchen, an das anzuknüpfen, was vor dem vergangenen Dienstag war, als die Zeit plötzlich stehenzubleiben schien.

Nach dem Tod des beliebten Hamburger Szene-Wirts: In seinen Restaurants liegen Kondolenzbücher aus

„Mit großem Schmerz und in tiefer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass Cengiz am Dienstag, dem 13.1.2026 verstorben ist. Wir können diesen Verlust noch nicht fassen“, heißt es in einer Mitteilung des „Lily“ auf Instagram. „Er war ein Anker für uns alle – als Sohn, als Verlobter, als Vater, als Freund, als Geschäftspartner und auch als Chef. Er hat für uns alle die Sonne aufgehen lassen.“

Man wolle den Spirit des für seine Dynamik und Fröhlichkeit bekannten Wirts weitertragen, versprechen die Hinterbliebenen, zu denen auch Cengiz Özdemirs Vater Oktay Uzun gehört, der ebenfalls Gastronom ist. Und: „Lasst uns sein Andenken gemeinsam hochhalten.“

In den drei Gastronomiebetrieben wurden Kondolenzbücher ausgelegt, in denen die Kunden ihre Wünsche und Gedanken eintragen können. Auch bei Instagram haben bereits weit über 1000 Menschen ihre Anteilnahme ausgedrückt.

Kunden und Kollegen trauern um den „Zauberer von Ottensen“ Cengiz Özdemir

„Cengiz hatte immer ein offenes Herz und offene Arme für jeden. Wir werden ihn vermissen“, heißt es in einem Post des Restaurants „Perle“ in der Nachbarschaft zum „Ivy“ am Hopfensack. „Einer der besten und warmherzigsten Menschen, mit einem so großen Herzen“, schreibt eine Userin. „Ganz Ottensen hat einen so besonderen Menschen verloren. Es ist nicht zu fassen, dass wir seinem Lachen und Winken im Vorbeigehen an einem seiner Läden, seiner Herzlichkeit, seiner Wärme und seinem unverfrorenen Witz nie wieder begegnen werden“, hält eine andere fest. Und ein weiterer Nutzer richtet seine Worte an den Verstorbenen selbst: „Du wundervoller Mensch, voller Energie und Lebensfreude. Danke für deine Herzlichkeit und dafür, dass man sich bei dir immer willkommen fühlen durfte. Du wirst unvergessen bleiben.“

Cengiz Özdemir, der im Restaurant „Portonovo“ an der Alster gelernt hatte, war am Dienstag an einer Krebserkrankung gestorben. Er hinterlässt eine Verlobte und zwei Söhne (9 und 7). Besonders schwer ist es auch für seine Eltern, die in den vergangenen Monaten eng an seiner Seite standen. „Es ist schlimm, wenn das Kind vor einem stirbt. Cengiz soll in Frieden ruhen“, sagt Friseur Amiri Scher, der sein Geschäft neben dem „Lily of the Valley“ hat.