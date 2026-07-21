Nur drei Monate konnte sich Marvin Böhm im „Buoy“ als Küchenchef beweisen. Dann machte das Restaurant dicht. Was er als nächstes plant.

Am 14. April öffnete das „Buoy“ in der HafenCity seine Türen. „Norddeutsche Küche, neu interpretiert“, sagte Marvin Böhm, Küchenchef in dem Fine Dining Restautant. Jetzt nimmt er Abschied von seinen Kollegen. Nach nur wenigen Monaten, ist das Geschäft schon wieder vorbei. Die MOPO hat bei Böhm nachgefragt. Wie geht es für ihn weiter?

„Ich respektiere die Entscheidung der Betreiber und verstehe, dass wirtschaftliche Rahmenbedingungen in der Gastronomie enorme Herausforderungen mit sich bringen“, so Böhm. Dennoch sei es für alle Beteiligten enttäuschend, dass das Konzept nach so kurzer Zeit, kein Fortbestehen findet.

Böhm fällt es „schwer, diesen Abschnitt zu beenden.“

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Für Böhm sei das „Buoy“ mehr als nur ein Arbeitsplatz gewesen. „Es war ein Ort, an dem wir gemeinsam mit dem Team jeden Tag versucht haben, unseren Gästen ein besonderes Erlebnis zu bieten. Deshalb fällt es schwer, diesen Abschnitt zu beenden“, sagt er.

Der Koch hatte vor seiner Zeit im „Buoy“ im „Bianc“ gearbeitet, das zuvor in den Räumen am Sandtorkai 50 gewesen war. Der damalige Küchenchef Matteo Ferrantino war aus familiären Gründen ausgestiegen. Dann kam das „Buoy“ mit Marvin Böhm.

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Auf der Website des Restaurants war zunächst von einer Sommerpause die Rede gewesen. Später bestätigten die Betreiber die Schließung.

Küchenchef möchte Vision vom norddeutschen Fine Dining nicht aufgeben

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„Ich möchte mich bei allen Gästen bedanken, die uns unterstützt und begleitet haben, sowie bei meinen Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit“, sagt Böhm. „Trotz der Enttäuschung blicke ich nach vorne und sehe die Erfahrung als wichtigen Teil meines beruflichen Weges.“

Über seine weiteren Pläne kann der Koch nichts Konkretes teilen. Er nehme sich Zeit, verschiedene Möglichkeiten zu prüfen und seine nächsten Schritte sorgfältig zu planen. „Mein Wunsch ist es jedoch, die Idee eines modernen norddeutschen Fine Dinings weiterzuführen und dieses Konzept an anderer Stelle mit neuer Energie und Leidenschaft fortzusetzen.“ Böhm ist vom Potenzial der norddeutschen Küche überzeugt und hofft, „diese Vision in Zukunft erneut verwirklichen zu können“.