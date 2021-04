Nach Pleite von Auto Wichert: Diese Firma übernimmt fünf Standorte

Fünf Filialen des insolventen Autohauses Wichert haben seit Mittwoch einen neuen Besitzer. Die neu gegründete Firma Elbtor mobile GmbH übernimmt fünf Standorte – und will neue Arbeitsplätze schaffen.

Aus der Insolvenzmasse des Hamburger VW-Händlers Wichert hat die Firma Elbtor mobile GmbH fünf Standorte übernommen und führt diese seit Mittwoch unter neuer Leitung fort. Dabei handelt es sich um die Betriebe in Hammerbook, Wandsbek, Jenfeld, Altona sowie Norderstedt. Das schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Autohaus Wichert ist der größte der eigenständigen Volkswagen-Händler im Norden, betreibt 23 Standorte, beschäftigt fast 1400 Mitarbeiter. Anfang 2019 übernahm Wichert mehrere Autohäuser des insolventen Konkurrenten Willy Tiedtke. Im Februar 2020 ging das Unternehmen selbst in die Insolvenz.

Nach Insolvenz von Auto Wichert: Elbtor übernimmt fünf Filialen

Elbtor ist ein Zusammenschluss zweier Autohändler: „Uwe Birne und Jens Ahnefeld betreiben seit mehr als 30 Jahren in Norddeutschland Autohäuser mit Servicewerkstätten", schreibt Elbtor in der Mitteilung. Die Ahnefeld-Unternehmensgruppe sei mit rund 300 Beschäftigten an den Standorten Wismar, Schwerin und Parchim aktiv. Uwe Birne beschäftige wiederum rund 350 Mitarbeiter an den Standorten Rostock und Bad Doberan.



Die Zentrale von Elbtor will jetzt in den Standort Altona in der Griegstraße ziehen und damit rund 160 Beschäftigte sowie zwölf Auszubildende übernehmen, die zuvor bei Auto Wichert gearbeitet hatten. Zusätzlich sollen auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden, heißt es. Norbert Gerlach, langjähriger Serviceleiter bei Auto Wichert, wird bei Elbtor künftig als Prokurist tätig sein.



„Unser Kundenstamm ist stetig gewachsen und reicht traditionell weit in die gesamte Metropolregion Hamburg, sodass wir Kundenbetreuung direkt vor Ort gewährleisten können", so Jens Ahnefeld zur Übernahme.

Auto Wichert ist insolvent: Bereits im Mai wurden Filialen übernommen

Bereits Anfang Mai hatte die Autohof Reimers GmbH in Rellingen zwei Filialen des insolventen Autohaus Wichert in Hamburg und Norderstedt gekauft. Dabei ging es um die Standorte an der Holsteiner Chaussee in Schnelsen und an der Ohechaussee in Norderstedt. Insgesamt blieben dort 55 Jobs einschließlich zwölf Ausbildungsplätze erhalten. (aba)