Nach nur einem Jahr: Aus für neuen Gastro-Tempel in der City

Eine Gastromeile mitten in der Hamburger City: Knapp ein Jahr ist es her, dass „Le big TamTam“ im Hanseviertel (Neustadt) eröffnet wurde. Fünf Restaurants, ein Bäcker und eine Bar sollten in die Einkaufspassage locken. Doch schon nach wenigen Monaten begann das Konzept zu wanken: Erste Standbetreiber meldeten Insolvenz an, nun ist das Konzept endgültig gescheitert. Was das Hanseviertel stattdessen plant.

Schluss mit dem „TamTam“? Nach nur knapp einem Jahr ist das bisherige Gastronomie-Konzept im Hanseviertel in der Hamburger Innenstadt gescheitert, wie das „Abendblatt“ zuerst berichtete. „Tatsächlich werden wir das Gastronomie-Konzept im Hanseviertel in diesem Herbst überarbeiten“, sagte Centermanager Lars Sammann in einem Statement, das auch der MOPO vorliegt.

Derzeit sei noch ein Foodstand geöffnet. Nach dem Wochenende werde das „Le big TamTam“ einige Wochen pausieren. „Mit den Betreibern, die noch vertraglich an uns gebunden sind, befinden wir uns in Gesprächen zur Aufhebung der Verträge“, so Sammann.

Betreiber meldeten nach ersten Monaten Insolvenz an

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Gefährlicher E-Bike-Boom: Warum wir strengere Regeln brauchen

– Marode Gebäude, Aufnahmestopp: Die großen Probleme im Tierheim Süderstraße

– Erzkonservatives Weltbild: Radikale Freikirchen locken immer mehr junge Menschen

– Agententhriller und Familiendrama: Darum ist der Block-Prozess so faszinierend

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: Das Bundesliga-Comeback der HSV-Frauen, Vuskovic, Vieira und Sambi Lokonga im Check & die Folgen von St. Paulis Topstart

– 28 Seiten Plan7: Ganz Hamburg feiert beim Reeperbahn-Festival mit, der Heaven Can Wait-Chor im Stadtpark & Kultur-Tipps für jeden Tag

Ein Rückblick ins Jahr 2024: Fünf Hamburger Gastronomen wollten der 2000 Quadratmeter großen ehemaligen Mövenpick-Fläche neues Leben einhauchen. Bis zu 500 Gäste finden in den bunt eingerichteten Räumlichkeiten Platz. Das Angebot reichte von Pizza und japanischem Ramen über Fisch bis zu amerikanischem Chicken.

Doch schon der Start stand unter keinem guten Stern: Die ursprünglich geplante Eröffnung Anfang 2024 musste wegen Ärger bei den Brandschutzauflagen verschoben werden. Als „Le big TamTam“ im vergangenen Juli endlich seine Türen öffnete, erzwang ein Abwasser-Problem schon einen Monat später die zwischenzeitliche Schließung.

Im Oktober begann das Konzept dann zu wanken: Zunächst meldete der Bar-Betreiber, die „LbTT Bar GmbH“, Insolvenz an, kurz darauf folgte die Insolvenz der Betreibergesellschaft des Taco-Stands „Miguelez“, welcher im Februar 2025 dichtmachte. Auch die „Fünfviertel-Bakery“ stoppte schließlich den Betrieb.

Wiedereröffnung zum Weihnachtsgeschäft

Und was ist zukünftig für das „TamTam“ geplant? „Eine Wiedereröffnung der Gastronomie-Fläche ist rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft geplant und wir freuen uns auf den Re-Start mit einem neuen Partner“, so Sammann. Konkrete Details über das neue Konzept sollen noch nicht verraten werden.

Die „bisherige Grundidee einer lebendigen, auch kreativen, internationalen Gastronomie“ soll aber bestehen bleiben, ebenso wie die vorhandenen Foodstands. Die Zeit bis zum Neustart soll derweil mit notwendigen Arbeiten auf der Fläche überbrückt werden.