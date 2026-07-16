Hamburg

Nach nur drei Monaten: Fine-Dining-Restaurant in der HafenCity macht dicht

Marvin Böhm war der Küchenchef im „Buoy“ in der HafenCity.

Das Restaurant „Buoy“ in der HafenCity schließt seine Türen. Koch und Team sind entlassen – was ist passiert?

Nach nur drei Monaten ist Schluss: Das „Buoy“ in der HafenCity hat überraschend dicht gemacht. Erst im April hatte Marvin Böhm das Restaurant übernommen. Im Dezember 2025 verließ, ebenfalls überraschend, der Zwei-Sterne-Koch Matteo Ferrantino das „Bianc“, wie das Restaurant am Sandtorkai damals noch hieß. Was ist passiert?

Auf der Website des Buoy steht: Wir sind vorübergehend in Sommerpause. Auch über das Buchungssystem lassen sich keine Reservierungen mehr tätigen, wie das „Abendblatt“ zuerst berichtet. Nach MOPO-Informationen befindet sich das Restaurant allerdings nicht in einer Sommerpause, sondern ist seit Anfang Juli dicht: Marvin Böhm und sein Team wurden entlassen.

„Buoy“ stand für norddeutsches Fine Dining

In einem Interview mit dem „Abendblatt“ äußern sich die Betreiber zu der Schließung: Das gastronomische Konzept könne unter den aktuellen Marktbedingungen wirtschaftlich nicht nachhaltig betrieben werden. Eine Wiedereröffnung sei daher nicht vorgesehen.

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Das „Buoy“ feierte erst am 14. April seine Eröffnung. Für Böhm war das Angebot der „Bianc“-Eigentümer damals eine große Ehre, wie er in einem MOPO-Interview verrät. Das „Buoy“ stand für norddeutsches Fine Dining – „norddeutsche Küche, neu interpretiert“, so Böhm.

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Zuvor kochte er 15 Jahre lang im Drei-Sterne-Restaurant „Aqua“ in Wolfsburg, auch als Vize-Küchenchef. Danach unterstützte er die Burgerkette „Goldies“ beim Aufbau eines Lokals im Berliner Kaufhaus „KaDeWe“. Einige Kollegen aus dem „Aqua“ waren ihm sogar nach Hamburg gefolgt. (kla)

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