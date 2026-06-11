Das Fitnessstudio ist nicht nur einem Hamburger Anwalt, sondern auch der Antidiskriminierungsstelle wohl bekannt.

Nachdem die MOPO in der vergangenen Woche über Rassismus-Vorwürfe gegen das Fitnessstudio „Sportsfreund” in Oststeinbek berichtet hat, erreichten uns Hinweise auf weitere mögliche Betroffene. Der Hamburger Antidiskriminierungsstelle ist das Studio ebenfalls bekannt – damals ging es um ein Urteil wegen Kopftuch-Diskriminierung. Ein Anwalt aus Billstedt erklärt, warum es leider oft mühsam ist, juristisch gegen Diskriminierung vorzugehen.

Viele Schilderungen in den Google-Rezensionen ähneln sich: Jemand mit ausländisch klingendem Namen möchte sich bei „Sportsfreund” in Oststeinbek anmelden, wartet Wochen oder sogar Monate auf eine Rückmeldung und erhält schließlich eine Absage – ohne Begründung.



Die MOPO berichtete in der vergangenen Woche über Murat Firat (28), Vorsitzender des Mümmelmannsberger SV, dem es laut eigener Aussage ähnlich erging. Bis heute hat das Fitnessstudio auf eine MOPO-Anfrage dazu nicht reagiert.

Fitnessstudio Sportsfreund: Keine Rückmeldung nach drei Wochen

Anzeige

Dafür meldeten sich weitere womöglich Betroffene, wie Eduardo O. aus Billstedt, der anonym bleiben möchte. „Weil es gut von meinem Wohnort zu erreichen ist und vor allem wegen der günstigen Preise wollte ich dort im April dieses Jahres eintreten“, sagt der 43-Jährige.

Verwundert war der Gebäudereiniger, der aus Kenia stammt, als er vorstellig wurde und sich nach einem Antrag erkundigte. Als er das Formular wieder abgab, habe es geheißen, dass er später über das Eintrittsdatum informiert werden würde. Nach drei Wochen, in denen er nichts gehört hatte, rief er laut eigener Aussage dort an und bekam eine Absage – einen Grund wollte man nicht nennen.

Anzeige

Auch zu diesen Vorwürfen gibt es auf Nachfrage keine Stellungnahme des Studios.

Urteil wegen Kopftuch-Diskriminierung

Anzeige

Birte Weiß von „Basis und Woge”, dem Träger des Hamburger Antidiskriminierungsbüros, ist das Studio in Oststeinbek schon lange ein Begriff. Im Jahr 2019 unterstützte sie eine Muslima bei ihrer Klage gegen das Studio.



Der Frau war „aus Versicherungsgründen“ das Tragen ihres Kopftuchs per Hausrecht verboten worden. Daraufhin klagte sie und bekam vom Amtsgericht Reinbek eine Entschädigungszahlung von 1000 Euro zugesprochen. Das Fitnessstudio äußerte sich damals nicht zur Sache.

Eine Muslima wurde in Hamburg von einem Fitnessstudio wegen ihres Kopftuchs diskriminiert. (Symbolbild). IMAGO / Rau

„Ich habe geklagt, weil es ungerecht ist, was uns täglich passiert. Und wenn wir das immer weiter hinnehmen, macht es den Anschein, als wäre es richtig. Das ist es nicht!“, sagte die Betroffene damals. „Kein Hausrecht, keine Hausordnung und auch diffuse Sicherheitsbedenken legitimieren eine Diskriminierung, das ist hiermit klargestellt“, so Weiß. Die Hausordnung soll es in dieser Form inzwischen nicht mehr geben.

Rechtsanwalt: Das können Betroffene tun

Lange Wartezeiten, kein Trainer vorhanden oder vermeintlich kein freier Platz – wegen solcher Vorfälle wird das Antidiskriminierungsbüro häufiger angesprochen und berät Betroffene. Auch Kopftuch-Diskriminierung im Fitnessstudio ist kein Einzelfall. Das Amtsgericht St. Georg verurteilte 2020 das Fitnessstudio „benefit” in Winterhude zu 1000 Euro Entschädigung.





Dem Rechtsanwalt Iftikhar Malik ist „Sportsfreund” in Oststeinbek auch bekannt, doch selten komme es tatsächlich zur Klage. „Aus der Praxis weiß ich: Die wenigsten Betroffenen verfolgen ihren Fall weiter. Das kostet enorm viel Mut, Zeit und im Zweifel auch Geld als Vorschuss für den Rechtsanwalt“, sagt Malik.

Das könnte Sie auch interessieren: Dieses Baby kam auf einer Tankstelle mitten in Hamburg zur Welt

Dabei sei Diskriminierung im Fitnessstudio kein Kavaliersdelikt – und rechtlich angreifbar. „Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) schützt vor Benachteiligungen gerade im privatrechtlichen Bereich. Betroffene können Schadensersatz und Entschädigung nach § 21 AGG verlangen oder auch auf Unterlassung klagen“, sagt Malik.

Zu beachten sei auch eine sehr knappe Frist zur Meldung: Ansprüche wegen Diskriminierung müssen innerhalb von zwei Monaten schriftlich geltend gemacht werden. Derzeit arbeitet die Bundesregierung an einer gesetzlichen Verlängerung dieser Frist – auf vier Monate.