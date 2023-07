Blut für Leo: Vor rund einer Woche hat die MOPO über den zweijährigen Leo aus Drochtersen (Landkreis Stade) berichtet, der wegen einer Krebserkrankung auf Blutspenden angewiesen ist. Regelmäßig kommen seine Eltern mit ihm dafür ans Universitätsklinikum Eppendorf (UKE), doch die Reserven sind knapp. Viele Leser hat Leos Geschichte berührt und zum Spenden animiert, darunter auch Innensenator Andy Grote (SPD). Er krempelte am Montag im UKE den Ärmel hoch. Die MOPO war dabei und erklärt, wie das eigentlich funktioniert mit dem Blutspenden.

Blut für Leo: Der zweijährigen Leo aus Drochtersen (Landkreis Stade) ist wegen einer Krebserkrankung auf Blutspenden angewiesen. Regelmäßig kommen seine Eltern mit ihm dafür ans Universitätsklinikum Eppendorf (UKE), doch die Reserven sind knapp (MOPO berichtete). Viele Leser hat Leos Geschichte berührt und zum Spenden animiert, darunter auch Innensenator Andy Grote (SPD). Er krempelte am Montag den Ärmel hoch. Die MOPO war dabei und erklärt, wie das eigentlich funktioniert, mit dem Blutspenden.

Gegen 10.30 Uhr steht Andy Grote an der Anmeldung des UKE. Jeder Blutspender muss einen persönlichen Fragebogen ausfüllen und den Personalausweis vorzeigen – auch der Innensenator. „Es kann eigentlich nicht sein, dass es an so etwas einfachem wie Blutspenden fehlt“, sagt Grote zur MOPO. „Jeder kann Blut spenden und viele sind darauf angewiesen.“ Er sei auch schon spenden gewesen vor langer Zeit, aber der Bericht über Leo habe ihm einen neuen Anstoß gegeben.

UKE in Hamburg: Blut ist Mangelware

Der zweijährige Leonard hat Krebs, der mit Chemotherapien und Bestrahlung behandelt werden muss. Die Zahl seiner Blutplättchen sinkt wegen der Therapien regelmäßig so stark, dass es zu inneren Blutungen kommen kann. Etwa alle drei Wochen braucht er eine Transfusion, doch seine Blutgruppe ist selten. „A Rhesus-negativ“ haben nur sechs Prozent der deutschen Bevölkerung.

Vor Kurzem war Leos Blutgruppe am UKE gar nicht mehr vorhanden und er musste mit der Universalblutgruppe „0 rhesus-negativ“ behandelt werden. Im Notfall kann „0“ immer angewandt werden, doch auch diese Blutgruppe haben nur etwa 6 Prozent der Deutschen.

Ein halber Liter Blut in zehn Minuten

Hamburgs Innensenator ist einer von ihnen, auch das hat ihn zum Spenden bewogen. Standardmäßig misst eine medizinische Fachkraft Grotes Temperatur, Blutdruck und den Eisengehalt im Blut. In einem Arztgespräch werden letzte Details zur medizinischen Vorgeschichte geklärt.

Eine UKE-Mitarbeiterin misst den Blutdruck von Senator Andy Grote (SPD). Florian Quandt Eine UKE-Mitarbeiterin misst den Blutdruck von Senator Andy Grote (SPD).

Grote bekommt das „Okay“ und nimmt auf einer der blauen Liegen Platz. Eine medizinische Fachkraft legt ihm die Blutdruckmanschette um den Arm, ein Pieks und wenig später fließt das wertvolle Rot in den Plastikbeutel. Nach rund zehn Minuten ist alles vorbei, ein halber Liter Blut abgezapft.

Blutspenden: Ab in den Kühlschrank

„Ich kann es nur empfehlen, alle sind sehr freundlich und es ist unproblematisch“, sagt Grote. Sein Blut wird nun in einer Zentrifuge gefiltert und kommt später in die Blutbank des UKE. Ein Kühlraum, in dem alle Blutspenden bis zu ihrem Einsatz aufbewahrt werden. Haltbar sind sie etwa fünf bis sechs Wochen.

Kühlung bei 4 Grad Celsius: In der Blutbank des UKE ist noch Platz. Florian Quandt Kühlung bei 4 Grad Celsius: In der Blutbank des UKE ist noch Platz.

„Wir haben am UKE regelhaft Blutkonserven für etwa eine Woche“, sagt Jens Hiller, stellvertretender Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin. „Vor allem von der Blutgruppe 0 sind die Spenden derzeit rar.“

In den Sommermonaten sei die Lage aber bundesweit angespannter, weil viele Spenderinnen und Spender in den Urlaub fahren. Tatsächlich ist beim Blick in den Lagerraum erkennbar, dass hier noch mehr Konserven Platz hätten.

Dr. Jens Hiller ist stellvertretender Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin am UKE. Florian Quandt Dr. Jens Hiller ist stellvertretender Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin am UKE.

„Wir freuen uns, dass der Innensenator trotz seines vollen Terminkalenders zum Spenden gekommen ist, und hoffen, dass viele seinem Beispiel folgen“, so Hiller. An den Standorten des UKE ist das Blutspenden ohne Voranmeldung möglich. „Bei der ersten Blutspende sollte man etwa eine Stunde Zeit einberechnen für die Voruntersuchungen und damit nach der Spende ausreichend Zeit bleibt, sich auszuruhen. Wichtig ist auch, dass man den Personalausweis mitbringt“, sagt Hiller. „Alle weiteren Infos zur Spende unter Blutsgeschwister.net/FAQ.“

Blutspenden am UKE: Martinistraße 52 (Eppendorf); Haus Ost 38; Spendezeiten: Mo, Do, Fr 7 bis 14 Uhr und Di, Mi 12 bis 19 Uhr; Infotelefon: (040) 741052616

Blutspendedienst im Albertinen-Haus: Sellhopsweg 18-22 (Schnelsen); Spendezeiten: Mo, Di 15.30 bis 19 Uhr und Fr 7 bis 14 Uhr; Infotelefon: (040) 55811374

Blutspendedienst Standort Uni: Von-Melle-Park 5 (Rotherbaum); Spendezeiten: Do 10 bis 15 Uhr; Infotelefon: (040) 741052616