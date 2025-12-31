Nach MOPO-Bericht: Polizei abgezogen vor Scholz-Wohnung?

Ende Oktober sorgte ein MOPO-Bericht über die teure Bewachung der Altonaer Wohnung von Olaf Scholz für bundesweiten Medienrummel. Nun scheint der brandneue zum Schutz aufgestellte Polizeicontainer nur noch selten bis gar nicht mehr besetzt. Was ist da los?

Die Reaktionen auf die Tatsache, dass Scholz fast nie in Hamburg ist, seine Wohnung aber dennoch rund um die Uhr durch Polizisten bewacht wird, reichten von Schulterzucken bis Kopfschütteln: Viele Hamburger forderten den ehemaligen Bundeskanzler eindringlich auf, die Wohnung in der Hansestadt aufzugeben – schließlich sind es deren Bewohner, die für die Bewachung der meist leeren Bude zahlen.

Polizei hält sich zur Wohnung von Olaf Scholz bedeckt

Oder gezahlt haben? Irgendetwas hat sich verändert seit Mitte Dezember, denn der Container, der gerade erst für 112.000 Euro aufgestellt wurde, ist nun meist leer und die Rolladen heruntergefahren. Auch sind seltener Streifenwagen vor Ort zu sehen. Die Polizei hält sich aus naheliegenden Gründen gegenüber der MOPO bedeckt: „Wie Sie sich vorstellen können, werden die Gefährdungssituation von Herrn Scholz und das Erfordernis daraus resultierender Schutzmaßnahmen fortlaufend bewertet. Zu konkreten Schutzmaßnahmen oder etwaigen Anpassungen hier in Hamburg können wir aus grundsätzlichen Erwägungen allerdings keine Auskünfte erteilen“, erklärt ein Sprecher. So eine Preisgabe würde demnach den Sinn und Zweck solcher Maßnahmen konterkarieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Millionen-Kosten für Sicherheit: Herr Scholz, geben Sie diese Wohnung endlich auf!

Hat Scholz die Wohnung aufgegeben? Hat das bundesweite Aufsehen für Umstrukturierungen in der Bewachung gesorgt? Ist es so kurz nach der Berichterstattung plötzlich nicht mehr so gefährlich? Das Büro des ehemaligen Bundeskanzlers hat, wie zuvor schon, nicht auf eine entsprechende MOPO-Anfrage geantwortet. Fest steht, dass hier etwas verändert wurde.