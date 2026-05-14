Nach monatelanger Sperrung: Wichtige Zugverbindung ab Hamburg wieder frei

Nach gut neun Monaten können viele Pendler zwischen Schwerin und Hamburg aufatmen. Auf der sanierten Strecke sollen wieder Züge fahren. Wie steht es um die Zugverbindung auf der gesamten Strecke zwischen Hamburg und Berlin?

Nach über neunmonatiger Generalsanierung soll der Zugverkehr zwischen Hamburg und Schwerin wieder aufgenommen werden. Der erste Personenzug – ein Regionalexpress der Linie RE1 – werde am Freitag nach Himmelfahrt um 3.54 Uhr von Schwerin nach Hamburg fahren, teilte ein Bahnsprecher mit. Neben den Regionalzügen werden laut Fahrplan auch drei ICE- beziehungsweise IC-Züge je Richtung verkehren.

Der Zugverkehr auf der gesamten Strecke zwischen Berlin und Hamburg soll ab 14. Juni wieder rollen. Die Oberleitung zwischen Hagenow und Berlin sei bereits teilweise wieder eingeschaltet und es fänden erste Probefahrten für die Wiederinbetriebnahme statt, erklärte der Bahnsprecher.

Sperrung verlängerte sich wegen Frost und Schnee

Die Bahnstrecke ist seit Anfang August 2025 für die Generalsanierung gesperrt – zunächst war mit neun Monaten Bauzeit bis Ende April geplant worden. Im März hatte die Deutsche Bahn eine Verlängerung um sechs Wochen bekannt gegeben und die Verzögerung mit dem strengen Winter begründet.

Die 280 Kilometer lange Strecke zwischen Hamburg und Berlin führt durch fünf Bundesländer und ist eine der wichtigsten Pendlerstrecken in Deutschland mit täglich rund 30.000 Fahrgästen im Fernverkehr und insgesamt 470 Zügen pro Tag. Die Strecke nach Schwerin zweigt in Hagenow Land ab.

Züge Berlin-Hamburg noch über Uelzen umgeleitet

Mit Zügen des Fernverkehrs dauert die Fahrt zwischen Hamburg und Berlin wegen der Umleitung über Uelzen (Niedersachsen) derzeit 45 Minuten länger. Im Regionalverkehr fuhren zwischen Hamburg und Schwerin sowie den Bahnhöfen dazwischen Ersatzbusse.

Das könnte Sie auch interessieren: Illegale Parkplätze im Grünen? Ärger in zwei Hamburger Bezirken

Mit der schrittweisen Wiederinbetriebnahme der Strecke kehre der reguläre Bahnbetrieb auf die Gleise zurück. „Wir bitten daher dringend, die Gleisanlagen nicht zu betreten sowie Bahnübergänge und Absperrungen unbedingt zu respektieren!“, erklärte der Bahnsprecher. (dpa/mp)