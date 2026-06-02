Nach Millionen Aufrufen: Influencerin bekommt Erbstück zurück

„Wir haben es geschafft, ihr habt es geschafft.“ Mit diesen Worten verkündet die Hamburger Influencerin Aleyna Gencel die Nachricht, auf die Tausende Menschen gehofft hatten: Der Ring ihres verstorbenen Vaters ist wieder da. Nachdem ihr emotionaler Suchaufruf in den sozialen Netzwerken mehr als 2,5 Millionen Mal angesehen wurde, wurde das Erbstück nun in einem Rewe-Markt in Barmbek wiedergefunden.

Der Ring war nach Angaben der 26-Jährigen am 21. Mai im TRU Fitness in der Krüsistraße verschwunden. Für Gencel hatte das Schmuckstück einen unschätzbaren Wert. „Das ist das Einzige, was ich von meinem Vater habe“, sagte sie in ihrem viel beachteten Video. Ihr Vater war im Juni 2025 gestorben.

Ring taucht auf – Finder verzichtet auf Belohnung

Woran sie trotz aller Rückschläge festhielt: die Hoffnung, den Ring wiederzubekommen. Zwischenzeitlich meldeten sich sogar Menschen bei ihr, die mithilfe KI-generierter Bilder behaupteten, das Schmuckstück gefunden zu haben. Doch die Hamburgerin ließ sich nicht täuschen.

Die entscheidende Nachricht kam schließlich von einem Mitarbeiter des Rewe-Marktes im selben Gebäude wie das Fitnessstudio, so das „Abendblatt“. Dort war der Ring im Eingangsbereich gefunden worden. Nachdem Mitarbeiter den viralen Suchaufruf gesehen hatten, erkannten sie das auffällige Schmuckstück wieder und nahmen Kontakt zu Gencel auf.

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Besonders bemerkenswert: Der Security-Mitarbeiter, der den Ring gefunden hatte, wollte den ausgelobten Finderlohn von 100 Euro nicht annehmen. Stattdessen solle das Geld gespendet werden. „Das ist das Gute an Social Media. Das ist mein Hamburg, das ist meine Perle“, sagte Gencel nach der Übergabe sichtlich erleichtert.