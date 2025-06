Im Hamburger U-Bahn und Bus-Netz kontrollieren sie die Fahrkarten und sorgen für Sicherheit: Die fast 400 Mitarbeiter der Hochbahn-Wache. Bis Ende 2025 soll das Personal noch einmal aufgestockt werden. Nach der Messerattacke am Hauptbahnhof vor zwei Wochen hat die MOPO mit Geschäftsführer Normen Wiegand über das Sicherheitsgefühl im ÖPNV gesprochen, wie man sich in brenzligen Situationen am besten verhält und warum man in U-Bahnen am besten nicht zuerst die Polizei anrufen sollte.