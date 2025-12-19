Nach mehr als drei Jahrzehnten: Hamburgs oberster „Müllmann“ tritt ab

Nach mehr als 30 Jahren an der Spitze der Stadtreinigung Hamburg geht Rüdiger Siechau zum Jahresende in den Ruhestand. Der langjährige Geschäftsführer wurde am Donnerstag von den Mitarbeitenden verabschiedet. Siechau hat das Unternehmen seit Januar 1995 geführt.

In seiner Amtszeit hat sich die Stadtreinigung von einer klassischen Entsorgungsanstalt zu einem Dienstleister für Stadtsauberkeit und Kreislaufwirtschaft entwickelt. Zu den zentralen Projekten zählten unter anderem die Sauberkeitsoffensive „Hamburg gepflegt und grün!“, die Einführung digitaler Tourenplanung sowie die strategische Ausrichtung auf Klimaneutralität bis 2035.

Stadtreinigung: Geschäftsführer Siechau geht in den Ruhestand

Ein Schwerpunkt lag zudem auf dem Ausbau der Infrastruktur. Mit dem Zentrum für Ressourcen und Energie (ZRE) in Stellingen wurde das größte Bauvorhaben in der Geschichte der Stadtreinigung realisiert. Künftig soll damit ein Teil des Hamburger Wärmebedarfs gedeckt werden.

Die Stadtreinigung hat in Siechaus Amtszeit außerdem zusätzliche Aufgaben wie die Reinigung des Elbstrands, den Betrieb öffentlicher Toiletten und die Schilderreinigung übernommen.

Zum 1. Januar 2026 übernimmt Daniela Enslein die technische Geschäftsführung und wird Sprecherin der Geschäftsführung. Kristian Kuen tritt zeitgleich als weiterer Geschäftsführer an und verantwortet zunächst den Personalbereich. (rei)