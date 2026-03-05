Nach Babypause: TV-Köchin Zora Klipp startet wieder durch

Gut ein halbes Jahr lang war es um die beliebte Hamburger TV-Köchin ruhig geworden. Jetzt meldet sich Zora Klipp nach ihrer Babypause zurück – mit bester Laune!

Die Tür fällt hinter ihr zu, die Sonne scheint ihr ins Gesicht und Zora Klipp macht sich mit breitem Grinsen auf den Weg zur Arbeit. Die 35-Jährige postete am Dienstag ein Video zu ihrem ersten Arbeitstag auf Instagram. „Du gehst den ersten Tag nach deiner Elternzeit wieder arbeiten und Papa übernimmt jetzt zu Hause“, schreibt sie dazu.

Zora Klipp ist die Inhaberin der „Weidenkantine“ (Eimsbüttel und Ottensen) und des „Blattgold“ (Sternschanze). Im Juli vergangenen Jahres war sie zum ersten Mal Mutter geworden und trat daraufhin kürzer. „Der Anfang ist wirklich knallhart“, sagt sie kurz darauf im Interview zur MOPO.

Babypause vorbei: Zora Klipp kehrt zurück zur Küchenschlacht

Klipp ist außerdem durch diverse Fernsehshows bekannt. Das ZDF kündigte bereits vor einer Woche an, dass die Köchin bald wieder in der Sendung „Küchenschlacht XXL“ zu sehen sein wird. „Erstmal freue ich mich, wieder vor der Kamera zu stehen“, sagt Klipp. „Das ist einer der ersten Drehs mit meinem Mann in Elternzeit, und somit kann ich ganz frei die Sendung genießen.“

Auch ihre Follower sind begeistert von ihrem Comeback: „Wow, wie schnell die Zeit vergeht, viel Spaß bei der Arbeit“, schreibt eine Nutzerin. „Es ist so unfassbar toll, dass du wieder da bist“, kommentiert eine andere. (mp)