Nach Lucke-Eklat in Hamburg: Bundespräsident fordert mehr Streitkultur

AfD-Mitbegründer und Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke hat mit seiner Rückkehr an die Universität Hamburg eine Debatte um Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit an Hochschulen ausgelöst. Beim Jahrestreffen der Hochschulrektoren in Hamburg äußerte sich nun Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu dem Thema.

Bei der Jahresversammlung am Montag forderte Steinmeier vor rund 250 Hochschulrektoren mehr Streitkultur an Hochschulen. Die Universität solle ein Ort der Freiheit aller zum Reden und Denken sein. Der Bundespräsident trat auch den Klagen über eine angebliche staatliche Meinungszensur entgegen: „Wer das behauptet, lügt und führt Menschen in die Irre. Und wer das glaubt, fällt auf eine bewusste Strategie interessierter verantwortungsloser Kräfte herein,“ sagt er.

Steinmeier sieht das Problem nicht bei der Meinungsfreiheit, sondern bei der Streitkultur. Diese Form der Auseinandersetzung müsse aufs Neue gelernt werden. „Und weil die Universität seit Jahrhunderten der Ort ist, an dem eine Gesellschaft das Streiten lernt, so darf gerade die Universität ihre Streitkultur auf keinen Fall verlernen!“, warnt der Bundespräsident.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert politische Wachsamkeit an Hochschulen



Es brauche kritische und selbstkritische, politisch wache Menschen, so Steinmeier weiter. Und: Angebliche Freiheitseinschränkungen seien „keine Legitimation für sprachliche Enthemmung, für Rassismus, für Frauenverachtung, für Schwulenfeindlichkeit, für Antisemitismus.“

Zum Fall Lucke äußerte sich Steinmeier nicht direkt, allerdings wies er darauf hin, dass es Aufgabe der Uni sei, die Freiheit der Wissenschaft zu schützen. Dazu sagte er: „Forschung und Lehre müssen frei sein! Diese unersetzliche Freiheit zu achten und nicht zu missbrauchen, ist Aufgabe aller an der Universität.“

Lucke und Lindner setzten Debatte in Gang

AfD-Mitbegründer Bernd Lucke lehrt seit Oktober wieder Volkswirtschaftslehre an der Uni Hamburg. Die massiven Proteste bei seinen ersten beiden Vorlesungen führten zum Abbruch dieser und machten Polizeischutz für die folgenden Vorlesungen notwendig. Bereits im Oktober hatte sich Steinmeier erstmals zu dem Eklat geäußert.



Auch das geplante Gespräch von FDP-Partei-Chef Christian Lindner mit den Studierenden der Uni Hamburg hatte für Diskussionen gesorgt: Nachdem er nicht in der Uni reden durfte, hielt er seinen Vortrag vor der Uni auf öffentlichem Grund. (dpa/mhö)