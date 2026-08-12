Das „kleine hoftheater“ musste seine Türen wegen Eigenbedarfs des Vermieter schließen. Im Laufe des nächsten Jahres startet es an einem neuen Standort.

Die Großwohnsiedlung Mümmelmannsberg in Hamburg-Billstedt – hier hat auch das „kleine hoftheater“ bald sein Zuhause. IMAGO/imageBROKER/Holger Weitzel

Neue Heimat für Theater-Institution: Das „kleine hoftheater“ zieht im Laufe des nächsten Jahres in seine neue Spielstätte im Gemeindezentrum der Kirche in Steinbek in Mümmelmannsberg. Im Mai hatte das Privattheater seine Türen geschlossen, weil der Vermieter Eigenbedarf anmeldete.

Die ehemaligen Räume in der Martinskirche in Horn hatte die dortige Kirchengemeinde gekündigt. Jetzt konnten die Kulturbehörde, der Bezirk Hamburg-Mitte und das Team des Theaters gemeinsam einen neuen Standort finden.

Neue Heimat für das „kleine hoftheater“ im Hamburger Osten

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Bevor sich der Vorhang des „kleinen hoftheaters“ 2027 wieder öffnen kann, wird der denkmalgeschützte Gemeindesaal entsprechend für den Theaterbetrieb umgebaut. „Wir sprudeln wieder vor Energie und freuen uns auf unseren Theaterneustart. Wir sind sicher, eine kulturelle Bereicherung für den Standort Mümmelmannsberg zu werden“, freuen sich Petra Behrsing, Claudia Isbarn und Stefan Leonard, das Leitungsteam des Theaters.

Auch Kultursenator Carsten Brosda (SPD) ist begeistert: „Das ‚kleine hoftheater‘ bleibt im Hamburger Osten! Hier hat es sich in den mehr als 40 Jahren seines Bestehens zu einer echten Institution entwickelt und das kulturelle Leben bereichert.“

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„kleines hoftheater“: Mehr als 40 Jahre Tradition

Bezirkschef Ralf Neubauer (SPD) ergänzt: „Rund 240 Quadratmeter bieten dort neben einer Bühne künftig auch Platz für einen Backstagebereich und Lagermöglichkeiten.“

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Das „kleine hoftheater“ wurde 1985 von Claudia Isbarn und Petra Behrsing, die das Privattheater bis heute leiten, in Wandsbek gegründet. Seit 2020 gehört auch der Schauspieler und Regisseur Stefan Leonard zum Leitungsteam. Das Privattheater bringt pro Spielzeit bis zu acht Produktionen auf die Bühne, darunter Komödien, Krimis, klassische Sprechtheater- und Musikproduktionen. (mp)