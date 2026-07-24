Endlich wieder gute Neuigkeiten vom Panikrocker: Auf Facebook gratuliert er seinem langjährigen Freund Otto Waalkes zum 78. Geburtstag.

Otto Walkes und Udo Lindenberg wohnten in den siebziger Jahren gemeinsam in der „Villa Kunterbunt“ in Hamburg. Morgenpost Verlag GmbH

Gute Nachrichten von Udo Lindenberg: Der Panikrocker, zur Zeit wegen gesundheitlicher Probleme in Behandlung, meldet sich am Donnerstag mit einem ganz persönlichen Anliegen bestens gelaunt auf Facebook. Zuletzt hatte er sich wegen weniger freudiger Anlässe auf Social Media geäußert.

Mit den Worten „Ey Otto, mein Freund, Wasserbett-WG-Kumpel und Rock’n’Roll-Komplize von Anfang an, yeah – so geil, dass du heute sexy 78 wirst, ahuuu!!”, gratulierte der Panikrocker und Wahl-Hamburger seinem langjährigen Freund, Comedian Otto Waalkes, zu dessen 78. Geburtstag.

Dem Bild, das die beiden bei der Eröffnungsparty des „Udoversums” im April dieses Jahres, zeigt, hinterlegte Lindenberg den Song „Der Greis ist heiß (feat. Otto Waalkes) [Live aus Leipzig 2016]”. „Ich feier’ deine Comedykunst”, schreibt Lindenberg unter das Bild. Waalkes sei eine „Legende und Inspiration für Generationen von Artists”.

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Die Nachricht endet mit den Worten: „Still crazy after all these years, und es geht immer, immer weiter … Herzl. Glückwunsch, my friend, sending you all of my love, dein Udo.”

Aus gesundheitlichen Gründen: mehrere Auftritte abgesagt

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Zuletzt hatten Neuigkeiten des Panikrockers seinen Fans Sorgen bereitet: Am Mittwoch hatte die Udo-Lindenberg-Stiftung in Pforzheim noch seinen Auftritt bei der Verleihung des Panik-Preises am 1. August abgesagt. Der Grund: seine weiterhin bestehende Entzündung der Magenschleimhaut.

Lindenberg bräuchte noch Zeit, um vollständig zu genesen, er befände sich noch immer in Behandlung – auch seine Ärzte hätten ihm von dem Auftritt abgeraten, heißt es in einer Mitteilung.

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Schon im Juni hatte der Rocker einen Gig in seiner Herkunftsstadt Gronau im Münsterland wegen Magenproblemen absagen müssen. (mp)