Eigentlich sollte es der entspannte Abschluss einer Geburtstagsfeier auf dem Kiez werden. Doch für Kay Hera (42) endete die Nacht mit Prellungen, Blutergüssen und einer Anzeige bei der Polizei. Der Hamburger wirft einem Türsteher der „Barbarabar“ vor, ihn grundlos zusammengeschlagen zu haben. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Die Bar weist eine Beteiligung ihres Türstehers zurück.

Es war kurz vor vier Uhr morgens am vergangenen Samstag (11. Juli), als Kay Hera und eine Begleiterin den Hamburger Berg auf St. Pauli in Richtung S-Bahn verließen. Vor der „Barbarabar“ wurden sie nach Angaben des 42-Jährigen Zeugen einer Auseinandersetzung. Eine junge Frau habe mit einem Türsteher gestritten. Als seine Begleiterin versucht habe, die Situation zu beruhigen, sei auch sie von dem Security-Mitarbeiter bepöbelt worden.

„Meine Begleiterin bekam mit, dass der Türsteher eine Frau heftig anging. Daraufhin ist meine Freundin dazwischengegangen. Und dann wurde der Türsteher auch ihr gegenüber handgreiflich“, schildert Hera den Vorfall. Nach seinen Angaben habe er sein Handy gezückt, um das Geschehen zu dokumentieren. Doch zum Filmen sei er nicht mehr gekommen. „Mir wurde das Handy von dem Türsteher aus der Hand geschlagen“, sagt der Wandsbeker. Anschließend habe ihn der Mann zu Boden gebracht, dort geschlagen und getreten.

Anzeige

Hamburger vor Bar angegriffen: Lebensqualität beeinträchtigt

Erst nach einiger Zeit habe der Sicherheitsmitarbeiter von ihm abgelassen. Möglicherweise auch, weil mehrere Passanten auf die Situation aufmerksam wurden. Die Begleiterin alarmierte die Polizei. Als Beamte der nahegelegenen Davidwache eintrafen, war der Türsteher bereits verschwunden. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Anzeige

Die Folgen des Vorfalls spürt Hera auch Tage später noch. „Ich habe weiterhin Schmerzen an der linken Schläfe, dem Kehlkopf und dem linken kleinen Finger“, sagt der 42-Jährige der MOPO. Im Institut für Rechtsmedizin seien seine Verletzungen fotografisch dokumentiert und die Schmerzintensität erfasst worden. Im Alltag fühle er sich weiterhin eingeschränkt: „Meine Lebensqualität ist derzeit beeinträchtigt, weil ich unter anderem nur eingeschränkt Sport treiben kann.“

Betreiber der „Barbarabar“ widersprechen Berichterstattung

Anzeige

Die Hamburger Polizei bestätigt der MOPO den Einsatz und ermittelt gegen einen 24 Jahre alten Mitarbeiter der Bar wegen Körperverletzung in drei Fällen. Nach bisherigem Ermittlungsstand seien mehrere Personen in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen, einige davon erheblich alkoholisiert.

Die Betreiber der „Barbarabar“ zeigen sich gegenüber der MOPO von der bisherigen Berichterstattung überrascht. „Nach interner Prüfung des Vorfalls können wir mitteilen, dass der an diesem Abend vor der ,Barbarabar‘ eingesetzte Türsteher nicht in den Vorfall verwickelt war. Der Vorfall hat sich lediglich vor unserer Bar abgespielt“, heißt es in einer Stellungnahme. Auch wäre die Polizei „entgegen der Ausführung in anderen Medien noch nicht wegen etwaiger Ermittlungen an uns herangetreten“.

Ich glaube nicht, dass der Angriff persönlich gemeint war. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Kay Hera





Eine persönliche Entschuldigung habe Hera weder von der Bar noch von dem mutmaßlichen Angreifer erhalten. Einen Anwalt habe er bewusst nicht eingeschaltet. „Mir geht es nur um eine gerechte Verfolgung des Übergriffs. Ich möchte aus so einem Vorfall keinen Profit schlagen“, sagt der Hamburger. Auch auf eine Schmerzensgeldklage wolle er verzichten: „Ich verbringe meine Zeit lieber mit den schönen Dingen des Lebens als im Gerichtssaal.“

Verbittert klingt der 42-Jährige trotz allem nicht. Sein Sicherheitsgefühl habe der Angriff nicht verändert. „Ich bin ein positiver und offener Mensch. Ich glaube nicht, dass der Angriff persönlich gemeint war. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Dinge passieren.“ Auch die Reeperbahn will er deshalb nicht meiden. Von den Ermittlungen der Polizei erwartet er nun vor allem eines: „Dass die Person ausfindig gemacht und angemessen bestraft wird. Solches übermäßiges Verhalten darf nicht toleriert werden.“