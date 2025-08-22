Vernissagen, Flohmärkte, Festivals oder Technopartys auf der ikonischen Dachterrasse: Das ehemalige Karstadt-Sporthaus an der Mönckebergstraße hatte sich seit 2022 von einem gigantischen leeren Klotz zu einem bundesweit beachteten Beispiel für kreative Zwischennutzung gemausert. Doch seit Ende April ist offiziell Schluss damit – und seitdem herrscht dort wieder tote Hose. Wie geht es jetzt weiter?





