Nach „Jupiter“-Aus: Warum passiert in dem Ex-Karstadt seit Monaten nichts?
Vernissagen, Flohmärkte, Festivals oder Technopartys auf der ikonischen Dachterrasse: Das ehemalige Karstadt-Sporthaus an der Mönckebergstraße hatte sich seit 2022 von einem gigantischen leeren Klotz zu einem bundesweit beachteten Beispiel für kreative Zwischennutzung gemausert. Doch seit Ende April ist offiziell Schluss damit – und seitdem herrscht dort wieder tote Hose. Wie geht es jetzt weiter?
