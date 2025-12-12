Kaputte Gehwege, die im Sommer zu Stolperfallen und im Winter zu Eisbahnen werden. Parkende Autos, die kaum Platz zum Durchquetschen lassen. Fehlende Möglichkeiten zum Überqueren der Straße. All das gehört für Hamburgs Fußgänger zum Alltag. In der Politik sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer lange zu kurz gekommen, das sollte sich vor anderthalb Jahren ändern, als SPD und Grüne ein stadtweites Fußkonzept forderten. Viel später als geplant wurde dann eine Leitlinie veröffentlicht – die auf den ersten Blick allerdings ernüchtert.





