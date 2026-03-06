mopo plus logo
Die neue Bahnbrücke wird Stück für Stück hochgehievt, anschließend dann gedreht und an die bestehenden Gleise angedockt. Foto: Florian Quandt

  • Sternschanze

Nach jahrelanger Baustelle: Hier schwebt die Bahnbrücke der Zukunft in die Schanze

Wer vom S- und U-Bahnhof hinein in die Sternschanze möchte, der muss sich seit knapp zwei Jahren durch eine riesige Baustelle kämpfen, deren Wege sich auch immer mal wieder ändern. Jetzt ist der Durchgang seit ein paar Tagen komplett gesperrt, auch Züge fahren keine. Stattdessen spielt sich vor Ort ein gewaltiges Technik-Spektakel ab: Am Freitag hat die Deutsche Bahn die erste von drei Eisenbahnbrücken eingehoben – doch damit ist die Baustelle noch längst nicht Geschichte.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

