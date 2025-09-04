Als Anfang der Woche plötzlich ein Bagger auf dem Grundstück des Hochbunkers in Ottensen auftauchte, trauten viele ihren Augen nicht: Geht es jetzt tatsächlich los mit dem Abriss? Ja, bestätigte die städtische Wohnungsbaugesellschaft SAGA überraschend, das Projekt an der Behringstraße kann starten. Dahinter steckt ein über zehn Jahre schwelender Streit um günstigen Wohnraum, Verdrängungs-Vorwürfe und Widerstand.





