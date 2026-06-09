Ein mutmaßlicher Sabotageanschlag hat nach dem Ironman für Aufregung gesorgt. Waren Anwohner der Vier- und Marschlande dafür verantwortlich?

Der Ironman am 7. Juni in Hamburg machte vor allem mit einer unsportlichen Nachricht Schlagzeilen: Durch eine mutmaßliche Sabotageaktion auf der Fahrradstrecke in Kirchwerder haben sich zahlreiche Hobbysportler einen Platten eingefahren. Grund dafür waren Metallsplitter, die wahrscheinlich auf der Straße ausgelegt worden waren. War es ein gezielter Anschlag der Vier- und Marschländer? Während die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat, war die MOPO vor Ort und hat mit den Anwohnern gesprochen.

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Einen Tag nach dem Ironman in Hamburg ist in den idyllischen Vier- und Marschlanden vom Spektakel nichts mehr zu spüren. Nur die Straßensperrungsschilder im Norderquerweg und im Kirchwerderheimweg erinnern noch an das Großevent. Denn ein großer Teil der Fahrradstrecke führte wieder durch Kirchwerder, was zu mehreren Straßensperrungen führte.

Warum sind Rennradfahrer in den Vier- und Marschlanden so unbeliebt? Beim Ironman kam es jetzt zu einem Anschlag mit Metallspänen. Eine Recherche am Kirchwerder Hausdeich. Florian Quandt

Daher gab es bereits im Vorfeld Unmut bei den Anwohnern. So waren an der Strecke auch Protestschilder zu sehen. Auf denen stand unter anderem „Ihr raubt uns unsere Freiheit“. Beim Gespräch mit den Anwohnern wird jedoch schnell klar: Der Ironman ist nicht das eigentliche Problem – man stört sich an den vielen Rennradfahrern.

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Anwohner: Rennradfahrer benehmen sich rücksichtslos

„Die Rennradfahrer kommen aus der Stadt und nutzen das hier wie ihren Vergnügungspark“, erzählt ein Anwohner, der anonym bleiben will. „Dabei vergessen die völlig, dass hier Menschen leben.“ Die Anwohner empfinden das Verhalten der Rennradfahrer als rücksichtslos. Auch Dieter T. (76) bestätigt: „Die kacheln hier durchs Dorf, fahren nebeneinander und nehmen sich immer die Vorfahrt.“

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Die Aktion mit den Metallsplittern können die Anwohner jedoch nicht nachvollziehen. „Das war nicht in Ordnung. So etwas würde hier auch keiner machen!“, berichtet ein Passant.

Anwohner fühlen sich von der Politik im Stich gelassen

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„Wir sind nicht gegen den Ironman, aber wir wollen gehört und unterstützt werden“, so die 76-jährige Anngret. Bei ihr und anderen älteren Bewohnern in Kirchwerder konnte der Pflegedienst an diesem Tag nicht kommen. Von der Politik und den Organisatoren fühlt sie sich im Stich gelassen.

Claus Grottker ist selbst leidenschaftlicher Rennrad-Fahrer. Florian Quandt

Obwohl sie sich durch den zunehmenden Rennradtrend in ihrer ländlichen Idylle gestört und von der Politik nicht gehört fühlen, äußern die Kirchwerder auch versöhnliche Worte. „Alle müssen sich an die Straßenverkehrsordnung halten und aufeinander achtgeben“, sagt Claus Grottker (65). Er ist selbst leidenschaftlicher Rennradfahrer und wünscht sich einen lösungsorientierten Diskurs.

Nach Metallsplitteranschlag: Anwohner flicken Räder der Sportler

Dass Anteilnahme und Kritik sich nicht gegenseitig ausschließen müssen, beweist die Anwohnerin Frau Ohde. Sie und ihr Mann betreiben die Heuer-Tankstelle am Nordquerweg und teilen das Stimmungsbild ihrer Nachbarn.

Trotzdem haben sie die Sportler am Wochenende unterstützt: Als am Sonntag die ersten „Plattfüße“, wie Ohde sie nennt, bei ihnen vorbeikamen, eilten sie sofort zu Hilfe. Mit Flickzeug und neuen Schläuchen retteten die Ohdes zusammen mit anderen Anwohnern gut 20 Sportlern den Tag. Fazit: Die Vier- und Marschländer hassen die Rennradfahrer nicht und sind schockiert über den mutmaßlichen Anschlag.





Anwohner der Strecke durch Kirchwerder unterstützen Rad-Sportler beim Flicken platter Reifen. privat

Politik verurteilt mutmaßlichen Anschlag

Sowohl die Gewerkschaft der Polizei als auch die Politik verurteilten den mutmaßlichen Anschlag auf den Ironman. Jörg Froh, Verkehrssprecher der CDU-Fraktion Bergedorf, sagt dazu in einer Pressemitteilung: „Sollte sich bewahrheiten, dass die Metallsplitter bewusst auf die Straße geschmissen wurden, verurteilen wir dies auf das Schärfste.“