Zwei Wochen nach dem mutmaßlichen Sabotageakt beim Ironman führt eine Triathlon-Radstrecke wieder durch die Vier- und Marschlande. Der Cheforganisator beruhigt.

Nach der Ironman-EM werden Straßen erneut gesperrt. Diesmal für den bevorstehenden Triathlon. (Symbolbild) picture alliance/dpa/Georg Wendt

Wieder wird ein Straßenabschnitt entlang des Deichs in den Vier- und Marschlanden aufgrund einer Sportveranstaltung für den Autoverkehr für mehrere Stunden gesperrt. Zwei Wochen nach dem von einem gefährlichen Vorfall überschatteten Hamburger Ironman findet am Sonntag der Vierlanden-Triathlon statt.

Beim Ironman hatten etwa 150 Teilnehmer aufgrund von Metallsplittern, die bislang unbekannte Täter vermutlich aus Protest verstreut hatten, Reifenschäden gehabt. Ein ähnliches Szenario befürchtet Cheforganisator Klaus-Dieter Stein beim Vierlanden-Triathlon allerdings nicht. „Wir werden akzeptiert, da es eine gewachsene, jetzt 29 Jahre alte, regionale Veranstaltung ist“, sagte er.

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Anders als beim Ironman führt der Kurs allerdings auch nicht durch Kirchwerder, wo die Metallsplitter auf der Straße gelegen hatten. Die Sperrung betrifft nur den Bereich westlich des Hohendeicher Sees, wo Start- und Zielpunkt des Triathlons liegen. „Wir haben uns damals bewusst für diese Zehn-Kilometer-Wendepunktstrecke entschieden“, sagte Stein.

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Sonntagmorgen wird die Strecke noch einmal abgefahren

„Dadurch können wir die Beeinträchtigung für die Anwohner geringer halten. Es ist in der Organisation übersichtlicher und einfacher abzusichern“, erklärte Stein weiter. Dennoch werde man die Streckenposten sensibilisieren, betonte er und ergänzte. „Sonntagmorgen werden wir die Strecke abfahren. Aber das haben wir immer schon gemacht.”

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Der längste Wettbewerb beim Vierlanden-Triathlon ist die Mitteldistanz. Hier müssen 80 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt werden.

Den Vorfall beim Ironman kritisierte Stein mit deutlichen Worten: „Diese Art von Protest ist völlig unakzeptabel und nicht tolerierbar. In diesem Fall wurden die Sportler getroffen und nicht die, die die Strecke genehmigt haben.“ (dpa/mp)