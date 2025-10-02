Beliebtes Bistro im Alsterhaus: Nach Insolvenz steht der Nachfolger fest

Erst der herbe Tiefschlag, jetzt die Erleichterung: Das traditionsreiche „Fromage & Bistro“ im Alsterhaus, das im August Insolvenz anmelden musste, kehrt zurück. Am 6. Oktober öffnet der Feinkost-Laden mit neuem Inhaber wieder – das beliebte Käse- und Weinangebot bleibt den Hamburgerinnen und Hamburgern erhalten.

„Tragisch“ hatte Insolvenzverwalterin Birte Jensen das Aus des Familienbetriebs genannt, den zuletzt Daniel Broichhagen in zweiter Generation geführt hatte. Vier Beschäftigte waren von der Pleite betroffen. Gründe für die Insolvenz lagen laut Jensen nicht nur in der allgemeinen Konsumflaute, sondern auch in einem „namhaften Forderungsausfall“ durch die Pleite der KaDeWe-Gruppe. Zunächst hatte das „Abendblatt“ berichtet.

„Fromage & Bistro“: Eine der besten Käse-Adressen Hamburgs

Doch nun die Wende: Nachfolger wird Christopher Teager mit seiner gleichnamigen Agentur. „Im Namen unserer Gäste und aller Freunde des Traditionsunternehmens freuen wir uns sehr, dass mit Christopher Taeger ein ausgewiesener Experte für Genuss das ,Fromage & Bistro‘ weiterführt“, sagt Diana Brüssow, General Managerin des Alsterhauses. Das Sortiment an edlen Käsesorten und Weinen soll bestehen bleiben.

Das „Fromage & Bistro“ war 1986 von Hannelore Nägele gegründet und in den folgenden Jahrzehnten mehrfach ausgezeichnet worden. Für viele galt es als eine der besten Käse-Adressen der Stadt. Trotz der Rettung zeigt der Fall, wie selbst renommierte Geschäfte in Hamburg unter Druck geraten – im ersten Halbjahr 2025 blieb die Zahl der Insolvenzen zwar leicht rückläufig, bewegt sich aber weiterhin auf hohem Niveau.

Parallel stockt das Alsterhaus auch sein kulinarisches Angebot auf: In eine lange leer stehende Fläche am Jungfernstieg zieht Ende November die französische Luxus-Patisserie „Ladurée“ ein. Damit will das Traditionshaus seine Rolle als Genuss- und Gourmet-Adresse im Herzen der Stadt weiter ausbauen. (rei)