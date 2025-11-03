Nach Insolvenz: Er soll Hamburgs Modegiganten retten

Neustart für eines der bekanntesten Modehäuser der Hansestadt: Das Hamburger Label Closed hat neue Eigentümer. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Investorenprozesses übernehmen eine Unternehmerfamilie und ein Branchenexperte die Führung – und wollen die Traditionsmarke wieder auf Erfolgskurs bringen.

Seit dem 1. November gehört Closed zur neu gegründeten Closed NewCo GmbH. An der Gesellschaft halten die Unternehmerfamilie Böck (Marc O’Polo) 74,9 Prozent und Dieter Holzer 25,1 Prozent der Anteile. Holzer, in der internationalen Modebranche als erfahrener Sanierer bekannt, übernimmt zugleich die Position des neuen CEO.

„Engagiertes und motiviertes Team“ – Neustart nach schwierigen Monaten

„Mich hat ein sehr engagiertes und hoch motiviertes Team willkommen geheißen, mit dem wir Closed in die Zukunft führen möchten“, sagt Holzer. Gemeinsam wolle man nun die hohen Erwartungen von Kunden und Handel erfüllen. Der Übergang auf die neue Gesellschaft sei reibungslos verlaufen – ein wichtiger Schritt nach Monaten der Unsicherheit.

Der Hamburger Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus (Kanzlei BRL) hatte den Verkaufsprozess geleitet. Er spricht von einem „schnellen Investorenprozess mit vielen Interessenten“ und sieht im Ergebnis ein positives Beispiel für die Wirksamkeit des deutschen Insolvenzrechts: „Closed kann nun zügig in eine neue Zukunft starten.“

Closed: Traditionsmarke bleibt in Hamburg

Das Unternehmen beschäftigt künftig rund 330 Mitarbeitende in Deutschland. Closed betreibt weiterhin eigene Stores und Outlets, den Online-Shop sowie den weltweiten Handel mit Partnern. Der Firmensitz bleibt in Hamburg – und die Marke soll auch künftig für Premium-Jeans und hochwertige Freizeitmode stehen.

Closed ist in 68 Ländern aktiv, erwirtschaftet etwa 120 Millionen Euro Jahresumsatz – rund 40 Prozent davon im Großhandel, 25 Prozent online und 35 Prozent über eigene Stores und Outlets.

Der neue starke Mann bei Closed: Dieter Holzer

Der 64-jährige Dieter Holzer ist in der Modebranche kein Unbekannter. Nach Stationen bei Tommy Hilfiger, Tom Tailor und Marc O’Polo bringt er jahrzehntelange Management-Erfahrung mit. Bei Tommy Hilfiger verantwortete er das Geschäft in Nord- und Osteuropa, bei Tom Tailor führte er das Unternehmen bis zum Börsengang 2010. Zuletzt stand er als CEO an der Spitze von Marc O’Polo und setzte dort auf Nachhaltigkeit, Internationalisierung und Produktqualität.

Holzer gilt als Macher mit klarer Handschrift – jemand, der Marken erfolgreich restrukturieren und strategisch neu ausrichten kann. Diese Erfahrung soll er nun bei Closed einbringen.