Andenken an engagierten Professor: Vor rund drei Monaten starb der renommierte Hamburger Professor Thomas Großbölting bei der Kollision eines Sattelschleppers mit einem ICE am Bahnübergang in Rönneburg. Der zum Zeitpunkt seines Todes 55-Jährige war unter anderem Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Ihm zu Ehren wollen Grüne und SPD jetzt einen besonderen Schritt gehen.