Nach Hitzewelle in Hamburg: Gewitter im Anmarsch!

In den vergangenen Tagen haben sonniges Wetter und Temperaturen um die 30 Grad die Hamburger in Freibäder und Eisdielen gelockt. Doch nun braut sich nach der kurzen Hitzewelle ein Unwetter zusammen.

Nach der Hitzewelle im Norden wird es nun ungemütlich: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen am Sonntag Gewitter auf und es kommt zu schauerartigem Regen. Örtlich wird vor Unwettern gewarnt. Dabei klettern die Temperaturen in Hamburg auf etwa 24 Grad, auf den Nordseeinseln sind es mit 19 Grad etwas kühler. In der Nacht beruhigt sich das Wetter bei Tiefstwerten von 12 bis 14 Grad wieder etwas.

Entspannung nach Unwetter am Sonntag

Zum Start in die neue Woche versteckt sich die Sonne oft hinter Wolken. Im Gegensatz zum Sonntag bleibt es in Hamburg aber bei etwa 22 Grad trocken. Auch in der Nacht zum Dienstag ziehen zwar ein paar Wolken auf, es soll aber nicht regnen. Grund für die Wetterberuhigung ist Hoch „Yvonne“, wie DWD-Meteorologe Marcus Beyer erklärt. „Vor allem nach Norden und Nordosten hin ist es deutlich kühler mit Höchstwerten oft unter 25 Grad und teils einstelligen Tiefstwerten.“

Am Dienstag klettern die Temperaturen dann wieder auf 25 Grad in Hamburg. Dazu kommt ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix. In der Nacht könnte es bei 12 bis 15 Grad höchstens etwas regnen. Ähnlich geht es am nächsten Tag weiter: Zwar startet der Mittwoch mit einigen Wolken, doch ab Nachmittag klart der Himmel auf. Dabei sind für Hamburg 23 Grad vorausgesagt. (mp)