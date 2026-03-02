Ärger um Heizungsgesetz: Fridays for Future mit spontaner Demo in Hamburg

Das Bündnis „Fridays for Future“ ruft für Dienstag zu einer spontanen Demonstration in Hamburg auf. Zeitgleich soll auch vor dem Kanzleramt demonstriert werden.

Der Treffpunkt der Demo ist um 16.30 Uhr in der Mönckebergstraße. Die Aktivisten kritisieren in dem Aufruf die Reform des Heizungsgesetzes, deren Eckpunkte in der vergangenen Woche beschlossen wurden.

Auch das Bundeswirtschaftsministerium steht in der Kritik: Es plant Einschnitte bei der Solarförderung. So soll die Förderung für neue, kleine Solaranlagen eingestellt werden. Das geht aus einem Arbeitsentwurf für eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) mit Stand 22. Januar hervor.

Fridays for Future: Klimaziele werden gegen die Wand gefahren

„Erneuerbare Energien werden ganz gezielt angegriffen und Klimaziele gegen die Wand gefahren“, heißt es in dem Aufruf. „Das können wir so nicht hinnehmen.“

Auch vor dem Kanzleramt in Berlin und in Greifswald sollen am Dienstag Demonstrationen stattfinden. „Wenn wir jetzt nicht handeln, wird die CDU nicht damit aufhören, unsere Zukunft zu verbrennen“, heißt es in den sozialen Medien. (mp/dpa)