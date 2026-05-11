Nach Hafengeburtstags-Party: Junger Mann sucht Frau mit „gestreiftem Anzug“

Ein grauer Nadelstreifenanzug, leicht gelocktes hellbraunes Haar, ein kurzer Blick beim Feuerwerk – mehr Informationen hat Artem nicht. Aber genau diese junge Frau sucht der 22-Jährige jetzt. Auf dem Hafengeburtstag stand sie am Samstagabend gegen kurz vor 23 Uhr plötzlich neben ihm vor der schwimmenden Bühne an den Landungsbrücken. Es war voll, laut, eng. Artem ließ sie nach vorne, damit sie besser sehen konnte. Später verabschiedete sie sich noch von ihm. Dann verschwand sie in der Menge. Jetzt hofft er auf die „Macht von Instagram“.

Unter einem MOPO-Instagram-Beitrag zum Hafengeburtstag tauchte am Sonntag ein Kommentar auf, der direkt nach Romantik klingt. „Grau gestreifter Anzug“, schreibt der Nutzer „tyomich__“. Auf dem Konzert sei „ein total nettes Mädchen“ dabei gewesen. Sie habe rechts gestanden und sich das Feuerwerk angeschaut, er habe ihr gegenüber vor der Bühne gestanden. „Ich möchte dich unbedingt finden. Ich glaube an die Macht von Instagram“, schreibt er dazu.

Artem sucht das Mädchen im grauen Nadelstreifenanzug, das hier neben ihm steht. tyomich___a Artem sucht das Mädchen im grauen Nadelstreifenanzug, das hier neben ihm steht.

Auf MOPO-Nachfrage erzählt der junge Mann, dass er Artem heißt, 22 Jahre alt ist und am Samstag direkt vor der Bühne stand. Es sei sehr voll gewesen. Trotzdem habe er dem Mädchen seinen Platz überlassen, damit sie besser sehen konnte. „Ich stand links von ihr“, berichtet Artem.

Die Gesuchte trug nach seiner Erinnerung einen grauen Nadelstreifenanzug, hatte leicht gelocktes, hellbraunes Haar und war ungefähr so groß wie er. Sie war offenbar mit einer Freundin unterwegs, die etwas kleiner war und weiter vorne stand.

Artem hofft seine Unbekannte über Instagram wiederzufinden. tyomich___a Artem hofft seine Unbekannte über Instagram wiederzufinden.

Artem selbst war nach eigenen Worten „total im Konzertfieber“ und filmte zwischendurch immer wieder Videos. Erst später bemerkte er, dass die Unbekannte auf einer seiner Aufnahmen zu sehen ist: Am Ende des Festivals filmte er das Feuerwerk, drehte die Kamera kurz auf sich – und sie geriet zufällig mit ins Bild.

Nach dem Konzert habe sie sich sogar noch von ihm verabschiedet. Doch dann war der Moment vorbei. „Ich bedauere sehr, dass ich damals weder ihren Instagram-Account noch andere Kontaktdaten bekommen konnte“, sagt Artem. Jetzt hofft er, sie über Instagram doch noch wiederzufinden.

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Wer die junge Frau im grauen Nadelstreifenanzug kennt – oder selbst die Gesuchte ist –, kann sich bei Artem über Instagram melden.