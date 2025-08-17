mopo plus logo
Rennradsportler Pascal Zimmer raste mit seinem Rad in das heck eines parkendes Pkw und verletzte sich dabei schwer

Pascal Zimmer (58) wurde schwer verletzt, als er mit seinem Rad in das Heck eines parkenden Autos krachte. Foto: RUEGA

paidLebensgefährlicher Blindflug: Rennradfahrer spricht über seinen Horror-Crash am Deich

Die geraden Strecken entlang der Deiche in den Vier- und Marschlanden sind beliebte Trainingstouren für Rennfahrer. Doch regelmäßig kommt es dabei zu schweren, lebensgefährlichen Unfällen, weil die Rennradfahrer mit hoher Geschwindigkeit in parkende Autos krachen. Die MOPO traf einen Radsportler, der bei einem solchen Aufprall so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Helikopter ausgeflogen wurde. Er erklärt, warum die Fahrer sich so oft verschätzen und was er nach dem Unfall anders macht.


