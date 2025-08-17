Die geraden Strecken entlang der Deiche in den Vier- und Marschlanden sind beliebte Trainingstouren für Rennfahrer. Doch regelmäßig kommt es dabei zu schweren, lebensgefährlichen Unfällen, weil die Rennradfahrer mit hoher Geschwindigkeit in parkende Autos krachen. Die MOPO traf einen Radsportler, der bei einem solchen Aufprall so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Helikopter ausgeflogen wurde. Er erklärt, warum die Fahrer sich so oft verschätzen und was er nach dem Unfall anders macht.





