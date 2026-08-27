Bisher Unbekannte hatten vor einem Jahr einen Geldautomaten in Bramfeld gesprengt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen mehrere Beschuldigte erhoben. Und es gab eine Verhaftung in Spanien.

Vor über einem Jahr sprengten Täter einen Geldautomaten in Bramfeld – jetzt gibt es Verdächtige und eine Verhaftung. Christoph Seemann/HamburgNews

Mehr als ein Jahr nach der Sprengung eines Geldautomaten im Hamburger Stadtteil Bramfeld hat das Landeskriminalamt fünf Tatverdächtige ermittelt.

Die Explosion passierte nach Angaben der Polizei am 8. Mai um 3 Uhr nachts. Die Täter luden die Beute in ihr Auto und wollten fliehen, als die Polizei das Fluchtauto mithilfe einer Kollision zum Stehen brachte. Die beiden Täter konnten aber zu Fuß flüchten und hielten trotz Warnschusses nicht an.

Intensive Fahndungsmaßnahmen mit über 30 Streifenwagen sowie einem Hubschrauber aus Hannover konnten die Männer nicht finden. Über ein Jahr später gibt es jetzt Verdächtige.

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Die Ermittlerinnen und Ermittler des zuständigen Landeskriminalamtes (LKA) waren – unter anderem durch Erkenntnisse aus kriminaltechnischen Untersuchungen – auf die Spur eines 22-Jährigen und eines 23-Jährigen gekommen. Die Männer werden demnach verdächtigt, zusammen den Automaten gesprengt und Bargeld daraus entwendet zu haben. Den Großteil ihrer Beute verloren die Tatverdächtigen den Angaben zufolge aber auf der Flucht vor der Polizei.

Verhaftung in einer spanischen Hafenstadt

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Nach den bisherigen Erkenntnissen ist zudem ein 26-Jähriger verdächtig, die Männer telefonisch bei der Tat unterstützt zu haben. Zwei weitere 22-jährige Tatbeteiligte sollen zudem das Tatfahrzeug über eine Mietwagenfirma beschafft sowie zur Tatzeit einen polizeilichen Notruf fingiert haben.

Ein 26-Jähriger war zudem bereits Ende Juli in der spanischen Hafenstadt Almería von den spanischen Behörden verhaftet worden, wie eine Sprecherin der Hamburger Polizei jetzt mitteilte.

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Gegen vier der Beschuldigten, die sich in Deutschland aufhalten, erhob die Staatsanwaltschaft Hamburg Anklage. Die gemeinsamen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Hamburg und Polizei dauern an. (dpa/mp)