Nach dem Streit um Regenbogenflaggen beim CSD in Hamburg reagiert nun die Europa Passage – und erklärt ihre Sicht.

300.000 Menschen feierten am Samstag beim CSD in der Hamburger Innenstadt. Überall waren Regenbogenfarben und Flaggen – nur nicht in der Europa Passage. Dort wurden Menschen wegen ihrer Fahnen abgewiesen. Jetzt äußert sich das Management des Centers.

Nach den Auseinandersetzungen um Regenbogenflaggen beim Hamburger CSD hat sich das Management der Europa Passage geäußert. In einem Statement schreibt das Einkaufszentrum von „Einzelfällen“ und einem „Missverständnis“. Ein generelles Verbot von Fahnen habe es nicht gegeben.

Management der Europa Passage: Kein generelles Verbot von Flaggen

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Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hätten Besucherinnen und Besucher mit größeren Fahnen in einigen Fällen zunächst aus Sicherheitsgründen nicht eingelassen, erklärte ein Sprecher. Eine Anweisung des Centermanagements, Fahnen oder Transparente im Zusammenhang mit dem CSD zu verbieten, habe jedoch nicht bestanden. Nach Bekanntwerden der Vorfälle sei intern umgehend klargestellt worden, dass Regenbogenflaggen in der Passage erlaubt seien.

Die Europa Passage verstehe sich als „offenes, vielfältiges und diskriminierungsfreies Haus“. Gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst wolle das Management nun prüfen, weshalb vor Ort anders gehandelt worden sei als vorgesehen.

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Polizei musste während Christopher Street Day mehrfach anrücken

Am Samstag hatte der Sicherheitsdienst nach Angaben der Polizei mehrfach Menschen mit sichtbaren Regenbogenflaggen an Seiteneingängen abgewiesen. Die Betroffenen seien aufgefordert worden, ihre Fahnen einzurollen oder zu verdecken. Die Polizei musste wegen der Auseinandersetzungen mehrfach anrücken.

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Der Vorfall ereignete sich direkt neben dem Straßenfest zum Christopher Street Day. Rund 300.000 Menschen nahmen an der Hamburger Pride-Demonstration teil – so viele wie nie zuvor. (zc)