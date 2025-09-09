mopo plus logo
Eine riesige Rauchwolke steht über dem Unglücksort auf der Veddel.

Eine riesige Rauchwolke steht über dem Unglücksort auf der Veddel.

  • Veddel

paidTagelanges Inferno auf der Veddel: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 44-Jährigen

Riesige Rauchwolke und zahlreiche Explosionen: Rund 70 Stunden war die Feuerwehr nach Ausbruch des Großbrandes auf der Veddel im Einsatz. Nachdem in der Lagerhalle einer Spedition ein Auto Feuer gefangen hatte, breiteten sich die Flammen rasant aus. Mehrere auf dem Gelände gelagerte Lachgasflaschen detonierten. Jetzt erfuhr die MOPO: Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen einen 44-Jährigen – und der Vorwurf wiegt schwer.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

