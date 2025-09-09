Riesige Rauchwolke und zahlreiche Explosionen: Rund 70 Stunden war die Feuerwehr nach Ausbruch des Großbrandes auf der Veddel im Einsatz. Nachdem in der Lagerhalle einer Spedition ein Auto Feuer gefangen hatte, breiteten sich die Flammen rasant aus. Mehrere auf dem Gelände gelagerte Lachgasflaschen detonierten. Jetzt erfuhr die MOPO: Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen einen 44-Jährigen – und der Vorwurf wiegt schwer.

