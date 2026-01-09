mopo plus logo
Seit einem Jahr eine Baulücke: Arbeiten in der Lüneburger Straße in Harburg beginnen.

Seit einem Jahr klafft hier eine Baulücke in der Fußgängerzone: Jetzt haben die Arbeiten in der Lüneburger Straße in Harburg begonnen. Foto: Florian Quandt

  • Harburg

paidNach fast zehn Jahren: Bauarbeiten für Neubau in Fußgängerzone sind gestartet

Seit mehr als einem Jahr klafft eine unattraktive Baulücke am Anfang der Harburger Fußgängerzone. Doch jetzt tut sich etwas in der Lüneburger Straße 5: Laut Bauunternehmen AugPrien haben die Arbeiten für den Neubau soeben begonnen. Die ursprünglichen Planungen stammen bereits aus dem Jahr 2018! Wohnungen für Harburger entstehen dort nicht, das Vorhaben soll aber zahlungskräftige Besucher in die Harburger City bringen.

Die Bebauung der Lüneburger Straße in Harburg wächst auf beiden Straßenseiten in die Höhe. Auf sieben Geschossen entsteht jetzt in einer Baulücke ein Aparthotel mit 88 Zimmern, das im Herbst 2026 bezugsfertig sein soll. Betreiber ist dann Limehome, die in ganz Europa und auch schon an vielen deutschen Standorten Apartments vermieten und auf Design und digitale Lösungen setzen. So findet fast alles kontaktlos statt – von der Buchung bis zum Ein- und Auschecken.

So wie auf dieser Visualisierung (rechtes Gebäude) soll das Aparthotel einmal aussehen. Centralis
So wie auf dieser Visualisierung (rechtes Gebäude) soll das Aparthotel einmal aussehen.

