Statt Liegestühle, Sand und Beachvibes dominieren auf der Brammerfläche an der Max-Brauer-Allee, kurz vor dem Schulterblatt, inzwischen Kräne, Gerüste und Schweißgeräte. Unter Planen baut die Deutsche Bahn dort die riesige, umstrittene Sternbrücke, für die der langjährige Beachclub 2022 weichen musste. Doch was wird aus der großen Freifläche, wenn die von Kritikern als „Monsterbrücke“ bezeichnete Konstruktion im Sommer fertig ist?





