Winterdienst rückt aus: Es ist wieder glatt auf Hamburgs Straßen!

Nach der Glätte-Nacht zu Samstag sollten Norddeutsche auch heute Nacht sehr vorsichtig auf den Straßen sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glättegefahr durch überfrierende Restnässe und Reif in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern Die Streufahrzeuge der Stadtreinigung Hamburg sind seit 20 Uhr im Einsatz.

Wegen leichten Frostes zwischen -1 und -5 Grad sowie Restnässe und Reif kann es nun auch in der Nacht zu Sonntag in Hamburg wieder glatt werden, warnt der Deutsche Wetterdienst. Zwischenzeitlich kann es auch sehr windig werden. Der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) ist seit Samstagabend mit rund 150 speziellen Einsatzkräften unterwegs („Sofortruffahrer“), die gezielt Gefahrenstellen auf Hauptstraßen und Bushaltestellen abstreuen.

Im Laufe des Abends wird der Einsatz sukzessive ausgeweitet. Das Streuen ist notwendig, da die Temperaturen in Hamburg im Laufe der Nacht unter den Gefrierpunkt sinken und es aufgrund der feuchten Böden zu überfrierender Nässe kommt. Der Einsatz wird noch bis 7 Uhr am Sonntagmorgen andauern.

Glätte: Warnung für den ganzen Norden

Auch für Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern warnt der Deutsche Wetterdienst: Überfrierende Nässe kann zu Glätte führen und damit gefährlich werden. Bereits in der Nacht zu Samstag musste die Feuerwehr Dutzende Male zu Glatteis-Unfällen in Hamburg ausrücken, zu denen es infolge des plötzlich gefrierenden Sprühregens gekommen war – und hatte dabei selbst Schwierigkeiten. Sowohl viele Fußgänger als auch Autofahrer hatten nicht mit der Glätte gerechnet. (prei)