Anfang Januar hat er für den ersten Polit-Skandal des Jahres gesorgt: Weil er an einer obskuren „Mekka-Eroberungs-Party“ teilnahm, statt ganz normal ins neue Jahr zu feiern. Seither steht der SPD-Politiker Ali Kazanci, der seit 2025 Mitglied der Bürgerschaft ist, unter Islamismus-Verdacht. Nun wurden der MOPO auch noch Social-Media-Posts und Likes zugespielt, die darauf hindeuten, dass Silvester keine Ausnahme war, sondern dass Kazanci ganz gezielt die Nähe von Extremisten, Nationalisten, Islamisten und Antisemiten sucht. Warum likt er sonst Posts von Erdogan-Wahlkämpfern und warum besucht er Milli-Görüs-Anhänger, die als Feinde der Demokratie gelten? Im Exklusiv-Interview mit der MOPO nimmt der 49-jährige Wilhelmsburger erstmals Stellung.





