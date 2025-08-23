Der Unfall hat bundesweit für Aufsehen gesorgt: Anfang Juli kamen 24-jährige Zwillinge aus Hamburg in Frankfurt ums Leben: Sie fuhren gemeinsam auf einem E-Scooter, als ein 23-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sie regelrecht wegrasierte. Jetzt sind die Mutter und die Schwester von Quang und Minh Nguyen von Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) nach Hamburg gereist, um die sterblichen Überreste abzuholen – und um danke zu sagen für die große Anteilnahme.





