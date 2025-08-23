mopo plus logo
Schwester und Mutter der tödlich verunglückten Zwillinge bedanken sich bei Dr. Christina Essers (M.) aus Altona für ihre Hilfe: Die Kieferorthopädin hatte nach dem Unfall eine GoFundMe-Spendenaktion für ihre verstorbenen Auszubildenden gestartet. Mutter Pham Ti Duong (57, r.) und Schwester Phuong Thao Nguyen (32) haben die MOPO darum gebeten, ihre Gesichter unkenntlich zu machen - damit sie nach all der öffentlichen Anteilnahme die Chance haben, zur Ruhe zu kommen. Foto: privat

paidZwillinge einfach aus dem Leben gerissen: Mutter und Schwester danken für Anteilnahme

Der Unfall hat bundesweit für Aufsehen gesorgt: Anfang Juli kamen 24-jährige Zwillinge aus Hamburg in Frankfurt ums Leben: Sie fuhren gemeinsam auf einem E-Scooter, als ein 23-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sie regelrecht wegrasierte. Jetzt sind die Mutter und die Schwester von Quang und Minh Nguyen von Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) nach Hamburg gereist, um die sterblichen Überreste abzuholen – und um danke zu sagen für die große Anteilnahme.


