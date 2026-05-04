Nach dem Sommer-Gruß: Es wird wieder ungemütlich – und kühl

Nach einem sonnigen Wochenende bringt die neue Woche im Norden Wolken, Schauer und spürbar kühlere Temperaturen. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage ankündigt.

Nach einem fast schon sommerlichen Wochenende mit viel Sonne stellt sich im Norden wieder wechselhafteres und spürbar kühleres Wetter ein. Der kurze Vorgeschmack auf den Sommer weicht in den kommenden Tagen einer Mischung aus Wolken, Schauern und frischem Wind, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Montag zeigt sich das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wechselnd bewölkt. Nur vereinzelt fällt etwas Regen, am Nachmittag lockert es zunehmend auf. Die Temperaturen erreichen 14 Grad in Nordfriesland und bis zu 20 Grad im Raum Lauenburg, an den Küstenabschnitten bleibt es deutlich frischer. In Mecklenburg-Vorpommern sind im Tagesverlauf vor allem im Süden Schauer und einzelne Gewitter möglich, örtlich mit Starkregen und stürmischen Böen. Dort steigen die Temperaturen auf 16 bis 21 Grad.

Milde Nacht an den Küsten erwartet

In der Nacht zum Dienstag zieht von Süden her dichtere Bewölkung auf, südlich des Nord-Ostsee-Kanals setzt Regen ein. Die Tiefstwerte liegen zwischen vier Grad im nördlichen Binnenland, etwa sieben Grad an der Elbe und bis zu neun Grad auf Helgoland. In Mecklenburg-Vorpommern kann im Verlauf des Tages schauerartiger Regen fallen.

Am Dienstag bleibt es südlich des Kanals zunächst stark bewölkt mit zeitweiligem Regen, während es weiter nördlich freundlicher ist. Die Höchstwerte liegen um 15 Grad, an den Küsten teils nur knapp über zwölf Grad. Der Wind frischt besonders an der Nordsee spürbar auf.

Niederschläge klingen ab – es bleibt wolkig

In der Nacht zum Mittwoch klingen die Niederschläge allmählich ab, vielerorts bleibt es aber wolkig. Die Temperaturen sinken im Binnenland auf ein bis vier Grad, an den Küsten bleibt es milder.

Das könnte Sie auch interessieren: Schluss mit Mercedes? Warum Hamburgs Polizei bald umsteigen könnte

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter insgesamt freundlicher: Bei heiter bis wolkigem Himmel bleibt es meist trocken, die Temperaturen erreichen elf Grad auf Helgoland und zwölf bis 14 Grad im Binnenland. In Mecklenburg-Vorpommern sind anfangs noch letzte Regentropfen möglich, später lockert es auf. (dpa/mp)