Das plötzliche Aus des Ex-Hochbahnchef Robert Henrichs wirft Fragen auf. Nun ordnet sich die Spitze nach dem Paukenschlag neu. Es könnte eine größere Umstrukturierung anstehen.

Jens-Günter Lang ist seit 2014 Vorstand des Ressorts Technik bei der Hochbahn und seit 1995 im Unternehmen, unter anderem auch als Abteilungsleiter Infrastruktur. dpa/picture-alliance/Daniel Bockwoldt

Jetzt ist klar, wie es bei der Hochbahn weitergeht – zumindest vorerst: Nach dem abrupten Aus des ehemaligen Vorstandschefs Robert Henrichs hat der Aufsichtsrat am Donnerstag beschlossen, dass der bisherige Technik-Vorstand Jens-Günter Lang Sprecher des Vorstands werden soll.

„Mit seiner langjährigen Vorstandserfahrung sowie technischen und operativen Expertise koordiniert er die Arbeit des Gremiums und vertritt die Hochbahn nach außen”, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Darüber hinaus sollen die drei verbleibenden Vorstände gleichberechtigt bleiben. Das hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Donnerstagvormittag beschlossen.

Hamburg: Versucht es die Hochbahn jetzt mit einer verschlankten Spitze?

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Merle Schmidt-Brunn behält das Ressort Finanzen und Nachhaltigkeit, Saskia Heidenberger bleibt weiter für Personal und Soziales zuständig. Bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung im Herbst solle ein Vorschlag für eine „finale Vorstandsstruktur und Geschäftsverteilung” erarbeitet werden. Schon zuvor war bekannt geworden, dass Lang zudem die Verantwortung für das wichtige Hochbahn-Projekt U5 übernimmt.

Merle Schmidt-Brunn ist seit 2023 Teil des Vorstandes und leitet das Ressort Finanzen und Nachhaltigkeit. Sie ist für Einkauf, Recht, Immobilien und Informationsmanagement zuständig. dpa/picture alliance/Marcus Brandt

Ob und wann es wieder ein viertes Mitglied des Vorstandes geben wird, ist allerdings unklar. Verkehrssenator und Aufsichtsratschef Anjes Tjarks (Grüne) hatte im Bürgerschaftsausschuss für öffentliche Unternehmen bereits durchblicken lassen, Robert Henrichs Position frühestens 2027 wieder neu zu besetzen. Realistischerweise dauert eine solche Besetzung bei einem öffentlichen Unternehmen ohnehin mehrere Monate, da bestimmte organisatorische Abläufe eingehalten werden müssen. Nach MOPO-Informationen soll zunächst aber auch beobachtet werden, wie die Hochbahn mit nur drei Vorständen funktioniert.

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Damit geht die Hochbahn in eine längere Übergangsphase mit verschlankter Vorstandsspitze. Das städtische Verkehrsunternehmen steht unter massivem Druck. Die Defizite wachsen, die Stadt muss immer mehr zuschießen, zugleich muss die Hochbahn mit der U5 ein Milliardenprojekt stemmen sowie die Umstellung auf E-Busse, den Angebotsausbau und die Digitalisierung vorantreiben.

Saskia Heidenberger ist seit 2023 Teil des Vorstandes und leitet das Ressort Personal. Sie verantwortet auch die Hochbahn-Wache und den Busbetrieb. Hamburger Hochbahn

Besonders die U5 ist entscheidend. Sie ist das größte Infrastrukturprojekt der Hochbahn und eines der zentralen Vorhaben der Hamburger Verkehrswende. Dass Lang die Führung bei diesem Projekt übernimmt, ist fachlich naheliegend: Er ist seit 2014 im Vorstand für Technik und Betrieb verantwortlich und kennt die großen Bau- und Infrastrukturthemen des Unternehmens.

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Hochbahn: Gründe für Henrichs Abgang immer noch unklar

Hintergrund für die Umstrukturierung ist der plötzliche Abgang Henrichs. Sein Vertrag läuft formal zwar noch bis Ende des Jahres, arbeiten soll er aber schon jetzt nicht mehr. Offiziell hatte Henrich entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Doch die sofortige Freistellung warf von Beginn an Fragen auf. Gründe wurden bis heute nicht kommuniziert.

Die entscheidende Frage lautet nun: Bleibt die Dreiervorstands-Lösung nur ein Provisorium – oder ist sie der Beginn eines dauerhaften Umbaus der Hochbahn-Führung? Vorerst soll die neue Spitze beweisen, dass sie handlungsfähig bleibt.