Ali Kazanci

Schwer in der Kritik: Der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Ali Kazanci aus Wilhelmsburg. Foto: SPD

paidNach dem Mekka-Skandal: Neue Islamismus-Vorwürfe gegen SPD-Politiker Ali Kazanci

Es sei ein Versehen gewesen. Die politische Haltung der anderen Teilnehmer habe er nicht gekannt. Und er versprach, künftig aufzupassen, welche Einladungen er annimmt… So in etwa lautete die Entschuldigung des SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Ali Kazanci für seine Teilnahme an einer obskuren „Mekka-Eroberungs-Party“ zu Jahresbeginn. Die Genossen haben die Entschuldigung offenbar akzeptiert, denn der geforderte Rauswurf Kazancis aus der SPD-Fraktion ist bislang nicht erfolgt. Aber ob es dabei bleibt?


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

