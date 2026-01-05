mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ali Kazanci

Schwer in der Kritik: Der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Ali Kazanci aus Wilhelmsburg hat zu Silvester an einer islamistischen Feier teilgenommen - einer gezielten Gegenveranstaltung zur üblichen Silvesterparty. Rücktrittsforderungen werden laut – auch in seiner eigenen Partei. Foto: SPD

paid„Politischer Offenbarungseid“: Skandal um Mekka-Party zieht immer weitere Kreise

kommentar icon
arrow down

Mit einer Entschuldigung ist es offensichtlich nicht getan: Im politischen Hamburg halten viele an der Forderung fest, dass der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Ali Kazanci aus der Fraktion austritt – oder ausgeschlossen wird. Der Skandal um die sogenannte „Mekka-Eroberungs-Party“ von Silvester hat auch dazu geführt, dass nun sogar der Islam-Staatsvertrag infrage gestellt wird. Dennis Gladiator, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, stellt die Forderung, den Islamvertrag „endlich“ auszusetzen, „um sicherzustellen, dass nur diejenigen Vertragspartner der Stadt sein können, die sich an Recht und Gesetz halten.“


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test