Mit einer Entschuldigung ist es offensichtlich nicht getan: Im politischen Hamburg halten viele an der Forderung fest, dass der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Ali Kazanci aus der Fraktion austritt – oder ausgeschlossen wird. Der Skandal um die sogenannte „Mekka-Eroberungs-Party“ von Silvester hat auch dazu geführt, dass nun sogar der Islam-Staatsvertrag infrage gestellt wird. Dennis Gladiator, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, stellt die Forderung, den Islamvertrag „endlich“ auszusetzen, „um sicherzustellen, dass nur diejenigen Vertragspartner der Stadt sein können, die sich an Recht und Gesetz halten.“





