„Politischer Offenbarungseid“: Skandal um Mekka-Party zieht immer weitere Kreise
Mit einer Entschuldigung ist es offensichtlich nicht getan: Im politischen Hamburg halten viele an der Forderung fest, dass der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Ali Kazanci aus der Fraktion austritt – oder ausgeschlossen wird. Der Skandal um die sogenannte „Mekka-Eroberungs-Party“ von Silvester hat auch dazu geführt, dass nun sogar der Islam-Staatsvertrag infrage gestellt wird. Dennis Gladiator, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, stellt die Forderung, den Islamvertrag „endlich“ auszusetzen, „um sicherzustellen, dass nur diejenigen Vertragspartner der Stadt sein können, die sich an Recht und Gesetz halten.“
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.