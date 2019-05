Nach dem Hitze-Sommer 2018: Bekommt Hamburg ein Wasser-Problem?

Der Super-Sommer hatte Hamburg 2018 fest im Griff – und dabei nicht nur seine schönen Seiten gezeigt. Neben Sonne satt und Top-Temperaturen war vor allem die Wasserversorgung am Limit. Bekommt Hamburg bei einem erneuten Hitze-Hoch jetzt ein Problem?

Der städtische Versorger Hamburg Wasser hat die Herausforderung zumindest im Blick. Nach eigenen Angaben bereitet dem Unternehmen eine mögliche Zunahme langanhaltender Trockenphasen Sorgen, weil diese zu einer Konkurrenz zwischen öffentlicher Wasserversorgung und anderen Nutzungsarten führen können.

Massive Wasser-Probleme durch Dürre

Zur Erinnerung: Nicht nur die Hitze, sondern auch die Dürre haben im vergangenen Jahr in einigen Kommunen zu massiven Problemen bei der Wasserversorgung geführt. Teilweise kam kein Tropfen mehr aus der Leitung, zum Teil sollten die Bürger ihre Gärten nicht mehr bewässern.

Probleme, die es in Hamburg nicht gab. Gleichwohl waren die Wasserwerke am Limit. An 21 Tagen wurden mehr als 400.000 Kubikmeter Wasser von Hamburgs Haushalten, Unternehmen & Co. verbraucht. „In den zehn Jahren davor gab’s nur sieben solcher Tage“, sagt Ingo Hannemann, technischer Geschäftsführer bei Hamburg Wasser. Der Spitzenwert waren 445.000 Kubikmeter am 31. Mai. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei 333.000 Kubikmeter am Tag.

Hamburg Wasser macht sich fit für die Zukunft

„Wir werden künftig keine Probleme bekommen, die Trinkwasserversorgung zu gewährleisten“, sagt Nathalie Leroy, Sprecherin der Geschäftsführung. Wichtig sei, dass die vorhandenen Systeme so ertüchtigt werden, dass es auch in den kommenden Jahren keine Probleme gebe.

„Die Brunnen sind unser Flaschenhals“, sagt dazu Ingo Hannemann. Vor allem in den Wintermonaten würde dort das Wasser gefördert. Um Mehrverbräuche, auch aufgrund steigender Bevölkerungszahlen, stemmen zu können, will Hamburg Wasser in den kommenden fünf Jahren 100 neue Brunnen bauen. Kostenpunkt pro Brunnen: Rund eine Million Euro.

Super-Sommer sorgt für Super-Umsatz

Eine Investition, die sich auszahlen dürfte. Schließlich hat das Unternehmen im vergangenen Jahr vor allem durch die gestiegenen Trinkwasserabgaben, die um fünf Prozent auf insgesamt 119,8 Millionen Kubikmeter zugenommen haben, seinen Gewinn deutlich gesteigert, so Nathalie Leroy.



Insgesamt beträgt der Gewinn 103,1 Millionen Euro – das beste Ergebnis seit Gründung des Konzerns im Jahr 2006.