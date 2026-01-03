Seit Oktober brannte es in Bergedorfs bekanntestem „Lost Place“ bereits drei Mal – zuletzt am 1. Weihnachtsfeiertag. Zwölf Jahre ist es schon her, dass der ehemalige „Max Bahr“-Baumarkt in Bergedorf schließen musste und seit der Möbel-Gigant „XXXLutz“ das inzwischen mehr als heruntergekommene Gelände übernahm. Mehrere Pläne waren in der Vergangenheit gescheitert, doch bald könnten die Karten neu gemischt werden.





