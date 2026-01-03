mopo plus logo
Im ehemaligen Max-Bahr-Baumarkt in Bergedorf hat es am ersten Weihnachtstag gebrannt. Foto: Christoph Leimig

  • Bergedorf

paidNach Brand in Ex-Baumarkt: Wann kommt wieder Leben in diesen „Lost Place”?

Seit Oktober brannte es in Bergedorfs bekanntestem „Lost Place“ bereits drei Mal – zuletzt am 1. Weihnachtsfeiertag. Zwölf Jahre ist es schon her, dass der ehemalige „Max Bahr“-Baumarkt in Bergedorf schließen musste und seit der Möbel-Gigant „XXXLutz“ das inzwischen mehr als heruntergekommene Gelände übernahm. Mehrere Pläne waren in der Vergangenheit gescheitert, doch bald könnten die Karten neu gemischt werden.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

