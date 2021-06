Nach Ballermann-Debatte: Ist die Schanze noch zu retten?

Sternschanze -

Die Bilder schockten die Stadt – und das bis in die Chefetage des Hamburger Rathauses: Grölende Menschenmassen feierten am vergangenen Wochenende im Florapark. Bässe ballerten durch die Nacht – Exzess, Gedränge. 1500 Menschen ließen ihrer Partylust freien Lauf, so, als wäre das Coronavirus längst Geschichte. Von Verantwortungslosigkeit war hinterher die Rede, von Egoismus. Und während sie im Florapark die Scherben aufkehren, ist die Diskussion über die „Verballermanisierung“ der Schanze einmal mehr entbrannt. Die MOPO hat sich vor Ort umgehört.



Wohl nirgends in Hamburg ist der Grat zwischen fröhlichem Ausgehtrubel und nervigem Suff-Exzess so schmal wie in den Straßen zwischen Pferdemarkt und Max-Brauer-Allee. Seit Jahren ist die Schanze ein beliebter Ort zum Ausgehen – hier trifft man sich entweder in den Restaurants und Bars. Oder eben auch mitten auf der Straße.



Sternschanze: Party-Wochenende trotz Corona-Pandemie

Kioske versorgen die durstigen Partygänger mit preiswerten Getränken, bereits 2011 mahnten die Anwohner: Die Schanze wird zum Ballermann! Sie befürchteten durch die zunehmende Flächennutzung für Außengastronomie die Entwicklung zur Party-Meile.



Bis heute ist das ein Kritikpunkt des Vereins „Standpunkt Schanze“: „Es gibt zu viele Menschen und es gibt zu viel Gastronomie“, fasst Ray Nher — selbst Anwohner — vom Vereinsvorstand die Situation zusammen. „Der Bebauungsplan von 2013 sollte diese Entwicklung eigentlich stoppen“. Doch am Ende konnten die Maßnahmen den Wandel nicht aufhalten.

Sternschanze: Anwohnerverein fordert Politik zum Handeln auf

Bereits im vergangenen Jahr habe man sich mit einem offenen Brief an die Politik gewandt und die Zustände geschildert, sagt Ray Nher: Erheblicher Lärm, cornernde Massen, die ihre Blasen und Mägen in den Hauseingängen entleerten und am Ende ihren Müll hinterließen. „Eine konkrete Antwort haben wir nicht bekommen“, so Nher. Man sei aber im Austausch mit dem Bezirk.

Das könnte Sie auch interessieren: Grabenkämpfe in der Schanze — So will der Bezirk jetzt für Ruhe sorgen

Jan Simon, ebenfalls im Vorstand von „Standpunkt Schanze“, warnt: „Die Problematik dort hat sich schon lange vor Corona verschärft.“ So seien beispielsweise Anwohnerfeste in der Vergangenheit gegen 24 Uhr ausgeartet, denn dann habe sich das Publikum geändert: Der Einfall der Feierwütigen.

Sternschanze: Anwohner sprechen von Veränderung des Viertels

Diese Beobachtung teilt Florian Haller, Inhaber des Plattenladens „Slam Records“ am Schulterblatt. Seit 2001 betreibe er sein Geschäft in der Schanze und erinnert sich noch an die „Vor-Piazza-Zeit“. „Damals hingen in der Schanze hauptsächlich die Anwohner ab, die aßen oder einen Kaffee tranken“, erzählt der 48-Jährige. „Heute hinterlassen die Leute hier überall ihren Müll.“

Florian Haller (48), Inhaber vom Plattenladen „Slam Records“ auf der Schanze. Patrick Sun Foto:

Die Innenbehörde zog am Dienstag Konsequenzen: Für die sogenannten „Hotspots“ wie die Schanze, gelten schärfere Regeln: So gilt ein Alkoholausschankverbot für die Gastro zwischen 23 und 5 Uhr sowie ein Verbot des Abverkaufs für Kioske und Mitführens von Alkohol zwischen 20 und 6 Uhr von Freitag bis Sonntag. Immerhin am Freitag zeigten die Verbote Wirkung. Die Lage blieb überwiegend ruhig.

Corona-Verordnung: Das gilt im „Hotspot“ Sternschanze

Abstecher in das türkische Restaurant „Pamukkale Köz“ in der Susannenstraße: Dort sind die Tische auf dem Gehweg zur Mittagszeit voll besetzt, Geschäftsführer Ugur Yalcin findet trotzdem kurz Zeit für ein Gespräch. Er ist in der Schanze aufgewachsen, mit seiner Familie inzwischen aber weggezogen.



Ugur Yalcin (36) ist Geschäftsführin im Resturant Pamukkale Köz in der Schanze. Patrick Sun Foto:

„Es war klar, dass es so weit kommen wird“, sagt der 36-Jährige. Immer mehr Leute kämen zum Cornern. „Trotzdem ist es das schönste Viertel Hamburgs und das Belebte ist das, was es ausmacht.“ Yalcin wünscht sich jetzt stärkere Kontrollen, hat Sorge, sonst bald wieder schließen zu müssen.

Sternschanze: Alkoholverbot auch in Zeiten nach Corona?

Holger Sülberg, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen in Altona, sieht im Außer-Haus-Verkauf von Alkohol das größte Problem. Viele Kioske, die keine Toiletten anböten, aber harten Alkohol zu günstigen Preisen verkauften, hätten das Image der Schanze negativ beeinflusst. Er hält das beschlossene Alkohlverkaufsverbot auch für die Zeit nach Corona für sinnvoll.



Die MOPO AM WOCHENENDE Dieser Artikel stammt aus unserer „Dicken“: 76 Seiten pralle Wochenendlektüre mit spannenden Reportagen und Serien, ungewöhnlichen Stadtteil-Porträts zum Hamburg neu entdecken, Einkaufs-, Ausflugs- und Reisetipps, dazu Geschichte, Gesundheit, Sport und Rätselbeilage. Mehr Samstag, mehr Sonntag, mehr Hamburg, mehr MOPO. Jeden Samstag neu am Kiosk.

Die CDU-Altona hat noch andere Pläne: „Wir setzen uns für einen bezirklichen Ordnungsdienst ein“, sagt Fraktionsvorsitzender Sven Hielscher. „Dieser könnte aktuell vor Ort sein, Knöllchen schreiben und Regelverletzungen weitergeben.“

Sternschanze: Bezirk will die Lage vor Ort entspannen

Janina Henrichs (45) ist am Mittag mit Kinderwagen in der Schanze unterwegs und stöbert im Plattenladen. Sie hat lange hier gewohnt, ist aber inzwischen weggezogen. „Ein bisschen schmuddelig war es hier schon immer“, sagt sie und lacht. „Es hat sich aber ziemlich verändert, vor allem die Drogen haben zugenommen.“

Janina Henrichs (45) hat lange in der Schanze gewohnt, ist aber weggezogen. Patrick Sun Foto:

Der Bezirk Altona will die Lage in der Schanze mit drei Maßnahmen entspannen. „Zum einen mit Ordnungswidrigkeits-Kontrollen, die auch Verstöße des Hamburgischen Wegegesetzes ahnden“, erklärt Sprecher Mike Schlink. 2020 gab es insgesamt 57 Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zusammenhang mit Außengastronomie und Einzelhandel.

Sternschanze: Öffentliche Toilette am Schulterblatt seit 2018

Zweitens gibt es unter anderem seit 2018 am Schulterblatt eine öffentliche Toilette. Und drittens wolle man noch mehr Dialog im Viertel schaffen, so Schlink. Voraussichtlich im Spätsommer soll das Projekt „Füreinander Schanze“ mit Akteur:innen vor Ort starten.

Das könnte Sie auch interessieren: Kult-Obststand an der Sternschanze soll weg

„Unsere Aufgabe ist es, die unterschiedlichen Nutzungsansprüche der Schanze so zu ermöglichen, dass ein Miteinander und kein Gegeneinander stattfinden kann“, ergänzt Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne).

Sternschanze: Das sagen Gastronomen und Anwohner

Das wünscht sich auch Gerrit Lerch, Chef vom „Haus 73“ am Schulterblatt. Für ihn ist die Schanze eine Herzensangelegenheit. „Natürlich“ sei sie noch zu retten, sagt er.



Gerrit Lerch (49) sieht optimistisch in die Zukunft für die Schanze. Patrick Sun Foto:

„Früher war das hier eine Service-Wüste“, erzählt der 49-Jährige. „Jetzt kommen hier Menschen aus allen Stadtteilen.“ Natürlich ärgere er sich über die Rücksichtslosigkeit vieler Leute — aber aufgegeben hat er das Viertel noch lange nicht.

Übrigens: Der geschehen an diesem Wochenende in der Schanze war etwas ruhiger als in der Vorwoche. Nur etwa halb so viele Menschen waren in der Nacht auf Samstag im Vergleich zur Vorwoche unterwegs.