Köchin Zora Klipp

TV-Köchin Zora Klipp eröffnet gemeinsam mit ihren Geschwistern im September eine zweite „Weidenkantine“ in Ottensen. (Archivbild) Foto: Florian Quandt

Nach Babyglück: Hamburger TV-Köchin verkündet große Neuigkeit

Erst vor knapp zwei Wochen verkündete TV-Köchin Zora Klipp mit der Geburt ihres Kindes schöne Neuigkeiten. In ihrer Instagram-Story hat sie nun eine weitere große Ankündigung gemacht: Die Gastronomin eröffnet ein neues Restaurant!

„Wir müssen euch was erzählen“, steht am Freitag geheimnisvoll in der Instagram-Story der Hamburger Fernsehköchin Zora Klipp. Die Auflösung für ihre 111.000 Follower folgt sogleich: „Weidenkantine goes Ottensen“.

Zweite „Weidenkantine“ eröffnet in Ottensen

Das beliebte Restaurant in der Weidenallee (Eimsbüttel) bekommt einen Doppelgänger am Spritzenplatz 5 in Ottensen. Schon am 5. September soll die Eröffnung sein. Weitere Details, wie etwa zur Speisekarte, wurden aber noch nicht verraten.

Die erste „Weidenkantine“ hatte die junge Mutter während der Pandemie im Oktober 2020 mit ihrer Schwester Ronja und ihrem Bruder Oliver gegründet. Neben Frühstücksangeboten, Kaffee und Kuchen bietet die „Weidenkantine“ unter der Woche jeweils von 12 bis 15 Uhr auch einen Mittagstisch. Auch das zweite Lokal in Ottensen ist ein Geschwister-Projekt.

Neben der „Weidenkantine“ ist Klipp außerdem Inhaberin des „Blattgolds“ im Schanzenviertel. Bekannt ist sie zudem aus Fernsehshows wie „DAS! schmeckt“ (NDR) und „Die Küchenschlacht“ (ZDF). Nach der Geburt ihres Kindes ist die 35-Jährige aber nun erst einmal in Elternzeit. (mwi)

