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Im ehemaligen Eck-Imbiss in der Sternschanze eröffnet bald was Neues.

Im ehemaligen Eck-Imbiss in der Sternschanze eröffnet bald was Neues. Foto: Florian Quandt

  • Sternschanze

paidKult-Imbiss in der Schanze dicht – Hype-Foodtruck bekommt hier eine feste Heimat

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Mehr als 20 Jahre lang gab es den Eck-Imbiss „Schmitt Foxy Food“ im Schanzenviertel. Im Februar war dann Schluss mit Pommes und Currywurst. Im Sommer eröffnet an der Ecke Schulterblatt/Susannenstraße ein neues Lokal – und die Betreiber sind keine Unbekannten in Hamburg. Die MOPO hat mit ihnen gesprochen: mit welcher gehypten Speise sie ihre Gäste hier überzeugen wollen.


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