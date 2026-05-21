Mehr als 20 Jahre lang gab es den Eck-Imbiss „Schmitt Foxy Food“ im Schanzenviertel. Im Februar war dann Schluss mit Pommes und Currywurst. Im Sommer eröffnet an der Ecke Schulterblatt/Susannenstraße ein neues Lokal – und die Betreiber sind keine Unbekannten in Hamburg. Die MOPO hat mit ihnen gesprochen: mit welcher gehypten Speise sie ihre Gäste hier überzeugen wollen.





